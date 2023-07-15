Відсутність сніданку до 11 години ранку може подовжити життя на 20 років: думка лікарки

Легка зміна способу життя може мати велике значення у питанні досягнення довголіття. Лікарка поділилася, коли найкращий час для сніданку.

У виданні Express розповідають, що існує певний режим харчування, який допомагає значно знизити ризик серйозних проблем зі здоров'ям, таких як діабет II типу та хвороби серця.

Під час свого виступу в етері ITV у передачі "This Morning" нейробіологиня, авторка книги "F-Bomb Longevity Made Easy" Джулія Джонс поділилася, що снідати потрібно після 11 години ранку. Така проста звичка допоможе подовжити життя на 20 років.

Лікарка Джулія Джонс поділилася своїми поглядами на те, коли найкраще снідати / Фото: ТСН.ua

За словами Джулії, нашій системі потрібен відпочинок і його можна їй подарувати, якщо залишити 16 годин (включаючи час, коли ви спите вночі) на голод, а потім їсти впродовж восьми годин, які залишилися.

"Багато досліджень показують, що ми просто їмо занадто часто". Тому травна система організму потребує відпочинку, який дозволить клітинам, органам та важливим процесам розпочати роботу, ніби перевантажуючи їх.

Режим харчування, який описала лікарка, також відомий як інтервальне голодування. Хоча до цієї дієти існує чимало різних підходів, саме раціон 16:8 (де 16 годин людина голодує, а 8 їсть) є найпопулярнішим.

У клініці Mayo Clinic пояснили, що впродовж цих восьми годин ви можете харчуватися нормально, не відмовляючи собі в будь-якій їжі. Також ви можете вирішити, чи розпочинати свій день зі сніданку об 11 годині ранку чи відразу переходити до легкого обіду.

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