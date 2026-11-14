Чи можна ставити імпланти за діабету: стоматологи розвіяли головний міф

Здоров’я зубів за діабету є особливо важливим / © Фото з відкритих джерел

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Втрата кількох зубів — це не лише естетична проблема. Людині може стати складніше пережовувати тверді овочі, фрукти, горіхи та м’ясо, через що поступово змінюються харчові звички. Особливо важливо стежити за цим людям із цукровим діабетом, для яких збалансований раціон є частиною контролю захворювання.

Взаємозв’язок діабету зі здоров’ям ротової порожнини пояснює Американська стоматологічна асоціація (ADA).

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Як нестача зубів змінює харчування

Коли людина втрачає моляри або має проблеми з жуванням, їй стає важче їсти продукти, які потребують інтенсивного пережовування. У результаті вона може частіше обирати м’які страви, відмовлятися від окремих видів овочів, фруктів та інших продуктів, що містять клітковину й важливі поживні речовини.

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Це може звужувати раціон і ускладнювати дотримання збалансованого харчування. Для людей із діабетом важливо не лише контролювати кількість вуглеводів, а й стежити за їхньою якістю, споживати достатньо клітковини та уникати надмірної кількості продуктів із доданим цукром.

Водночас сама відсутність зубів не означає автоматичного підвищення глюкози в крові. Йдеться передусім про непрямий вплив через можливі зміни в харчуванні.

Чому діабет небезпечний для зубів і ясен

Зв’язок між діабетом і здоров’ям ротової порожнини працює в обох напрямках. За підвищеного рівня глюкози організму складніше боротися з інфекціями, а запалення ясен може бути вираженішим і тривати довше. У людей із діабетом також частіше виникають сухість у роті, кровоточивість ясен і пародонтит.

Водночас захворювання ясен можуть ускладнювати контроль діабету. Запальний процес пов’язаний із гіршими показниками глікованого гемоглобіну, хоча сила цього впливу залежить від типу діабету та інших індивідуальних чинників.

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Тому людям із порушеннями вуглеводного обміну важливо регулярно відвідувати стоматолога, не ігнорувати кровоточивість або набряк ясен і своєчасно лікувати карієс та інші стоматологічні захворювання.

Чи можна встановлювати зубні імпланти за діабету

Сам по собі цукровий діабет не означає, що людині не можна встановлювати зубні імпланти. За належного контролю захворювання такі процедури можуть мати сприятливий прогноз. Однак за погано контрольованого рівня глюкози ризики зростають.

Може сповільнюватися процес зрощення імпланта з кісткою, частіше виникати запалення тканин навколо нього та збільшуватися ймовірність невдалого результату. Особливої уваги потребують пацієнти з тривало підвищеним рівнем цукру в крові.

Перед плануванням операції стоматолог має оцінити загальний стан здоров’я пацієнта та показники глікованого гемоглобіну. За потреби він може узгодити лікування з ендокринологом. Якщо діабет недостатньо контрольований, планове втручання можуть відкласти до стабілізації стану.

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На результати імплантації також можуть впливати інші хронічні захворювання, куріння та стан кісткової тканини. Самостійно припиняти приймання ліків, зокрема препаратів для розрідження крові, перед стоматологічною операцією не можна — зміну лікування узгоджують із лікарем.

Після встановлення імплантів необхідні ретельна гігієна ротової порожнини та регулярні огляди. Контроль діабету важливий не лише для загоєння після операції, а й для тривалого збереження результату.

Здоров’я зубів та ясен — останні новини

На стан зубної емалі впливає не лише гігієна, а й те, що людина п’є щодня. Наприклад, солодкі газовані напої можуть підвищувати кислотність у роті сильніше, ніж несолодка газована вода. У невеликому дослідженні за участю 20 дорослих після солодкого напою зміни кислотності слини були найбільшими, тоді як після звичайної газованої води показники повернулися до норми приблизно за 20 хвилин.

Проблеми з яснами та сухість слизової можуть проявлятися і через стійкий неприємний запах із рота. Його причиною бувають карієс, запалення ясен, зубні абсцеси або недостатнє вироблення слини. Однак іноді джерело проблеми не пов’язане безпосередньо із зубами: серед можливих причин є серйозні системні хвороби чи інфекції.

Особливо уважно потрібно ставитися до незвичного фруктового або ацетонового запаху з рота в дитини. Якщо він супроводжується сильною спрагою, частим сечовипусканням, болем у животі, нудотою, блюванням або незвично глибоким диханням, це може свідчити про небезпечний стан, який потребує невідкладної допомоги.

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