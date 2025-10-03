"Вікторіанська хвороба" повертається: у Британії жінка заразилася під час відвідування пабу

Скарлатина. Ілюстративне фото: helsi

22-річна мешканка Кінгстона, Лондон, отримала діагноз скарлатина після відвідування концерту у переповненому пабі в Брікстоні. Спершу Індіго Даффі вважала, що підхопила застуду чи грип, адже відчула різкий біль у горлі. Однак уже наступного дня на її ногах з’явилися червоні сверблячі висипання, які швидко поширилися по всьому тілу.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Занепокоєна станом, молода жінка звернулася до відділення невідкладної допомоги, де їй поставили діагноз «скарлатина» та призначили антибіотики. Це інфекційне захворювання було поширене у вікторіанську епоху та вважалося небезпечним, проте сьогодні завдяки лікуванню антибіотиками перебіг зазвичай м’якший.

Індіго згадує, що висип супроводжувався сильним свербінням і печінням, а протягом двох тижнів після одужання шкіра на ногах залишалася сухою та лущилася. Тепер дівчина ділиться своєю історією, аби підвищити обізнаність про симптоми.

Медики нагадують, що скарлатина найчастіше вражає дітей від двох до восьми років, але дорослі також можуть захворіти. Хвороба починається з високої температури, болю у горлі, набряку лімфатичних вузлів, а через 12–48 годин з’являється висип, який зазвичай стартує з грудей та живота. Характерна ознака — «полуничний язик», червоний і вкритий дрібними горбиками.

Агентство з охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA) повідомляє, що у країні зафіксовано зростання випадків скарлатини, а деякі штами можуть бути особливо агресивними. Лікарі закликають у разі підозри не зволікати з обстеженням, адже своєчасне лікування допомагає уникнути ускладнень, таких як пневмонія чи поширення інфекції в організмі.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила новий звіт, у якому попереджає про глобальну загрозу антибіотикорезистентних бактерій. Щороку вони стають причиною понад мільйона смертей, а до 2050-го ця цифра може зрости майже вдвічі — до 1,9 млн.