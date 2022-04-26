Вимушені переселенці з геріатричних інтернатів, з травмами хребта, шиї, спинного мозку поїхали на лікування в Італію

Вимушені переселенці з геріатричних інтернатів, з травмами хребта, шиї, спинного мозку поїхали на лікування в Італію

Вже 240 людей, які вимушені були покинути свої домівки, і належать до вразливих категорій населення, поїхали на лікування.

Уряд України, італійський Червоний Хрест та Львівська ОВА скеровують вразливі категорії вимушених переселенців на лікування в Італію.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Від початку великої війни, яку Росія розгорнула в Україні, 240 людей, які вимушені були покинути свої домівки, і належать до вразливих категорій населення, поїхали на лікування в Італію", – повідомив Козицький.

В одному з центрів розселення ВПО на Львівщині проводять попередній медичний огляд та скринінг людей, яким потрібна медична допомога. Також інформацію про вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб збирають з районів Львівщини. Поки їх обстежують, забезпечують їжею та базовим доглядом.

Опісля – формують групи, які вирушають на лікування в Італію.

Це насамперед люди на інвалідних візочках, з геріатричних інтернатів, з травмами хребта, шиї, спинного мозку, тотально незрячі та ті, хто має важку форму церебрального паралічу.

Їх розселяють у різних містах Італії, залежно від того, якого лікування вони потребують.

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