Він зробить волосся густим і міцнішим: який сухофрукт необхідно включити до свого раціону

Невдовзі осінь, і ця пора року стає справжнім випробуванням для нашого волосся. Холодне повітря, щоденне носіння головних уборів і нестача вітамінів можуть призвести до ламкості, випадіння та тьмяного вигляду локонів. Але є просте та смачне рішення, яке допоможе повернути вашому волоссю силу та сяяння. Просто необхідно регулярно їсти фініки. Всього 3-4 плоди на день можуть позитивно вплинути на стан ваших локонів вже за кілька тижнів. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Яка користь фініків для волосся

Фініки — це потужне джерело корисних речовин.

Вітамін B5 зміцнює корені волосся та активізує його зростання.

Вітамін С підтримує здорову мікрофлору шкіри голови та зменшує ламкість.

Залізо покращує кровообіг і забезпечує волосяні фолікули киснем.

Регулярне вживання фініків зменшує сухість і запобігає січенню кінчиків.

Локони стають гладкими, блискучими та менш схильними до випадіння.

Окрім того, що фініки корисно їсти, їх можна використовувати також для догляду за волоссям. Для цього треба подрібнити сухофрукти, залити їх окропом і настояти 30 хвилин. Потім процідіть і використовуйте отриманий настій як ополіскувач після миття голови. Цей натуральний засіб зволожить шкіру голови, зменшить свербіж та лущення, а також покращить загальний стан ваших локонів.