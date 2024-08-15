Випадок зараження смертоносною віспою виявили у Європі

Хворий самостійно звернувся до лікарні і вже встановлено, де він заразився.

У Швеції діагностували перший випадок зараження віспою (яка раніше називалася віспою мавп), що виявили за межами Африки.

Про це йдеться у повідомленні Reuters із посиланням на інформацію від міністра охорони здоров’я та соціальних питань Якоба Форсмеда.

Хворий самостійно звернувся до лікарні і вже встановлено, що напередодні він відвідував "зону ризику", а саме одну з африканських країн, де поширюється найнебезпечніший штам Мрох.

У четвер, 15 серпня, влада Швеції офіційно підтвердила перший випадок Мрох (мавпячої віспи), вірусної інфекції, яка поширюється через близький контакт.

"Тепер у другій половині дня ми отримали підтвердження того, що у Швеції є один випадок більш серйозного типу міпоксу, так званого Clade I", – заявив Форсмед.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила епідемію віспи глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. Це вже вдруге за два роки після спалаху в Демократичній Республіці Конго, який поширився на інші країни.

Симптоми віспи мавп

Хвороба викликає лихоманку, болі у мʼязах та великі фурункули на шкірі. Вакцини існують, принаймні для протидії деяким штамам.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.