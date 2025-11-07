Вірус Коксакі: симптоми, лікування та як себе захистити

В Україні зафіксовано вірус Коксакі / © ТСН.ua

Коксакі — це група вірусів із 30 активних ентеровірусів. Вони розмножуються в шлунково-кишковому тракті. Інкубаційний період 7-10 днів.

Про те, як вберегтися від хвороби та основні симптоми повідомляє МОЗ.

Віруси Коксакі належать до групи ентеровірусів і поділяються на два типи: A і B. Вони можуть поширюватися через контакт між людьми в закритих приміщеннях, спільне користування іграшками, посудом або побутовими речами.

Прояви хвороби схожі на більшість сезонних захворювань, тому її важко діагностувати. Проте є головний симптом за яким можна безпомилково визначити вірус Коксакі. Це симптом «рука-нога-язик». Для цього симптому характерна висипка з водяних пухирців, які найбільше локалізуються у ротовій порожнині й між пальцями рук та ніг.

Інфікуватися можна кількома шляхами:

фекально-оральним (через брудні руки, немиті овочі й фрукти, забруднену воду)

повітряно-крапельним (під час кашлю чи чхання)

контактно-побутовим (через предмети й поверхні)

Симптоми хвороби

Інкубаційний період триває зазвичай 3-6 днів. Симптоми можуть відрізнятися залежно від типу вірусу, але найчастіше спостерігаються:

раптове підвищення температури тіла до 38-40°C

біль у горлі, почервоніння мигдаликів

висипання у вигляді пухирців на долонях, ступнях, у роті

нудота, блювання, діарея

загальна слабкість, головний біль

Здебільшого хвороба минає самостійно протягом 7-10 днів. Проте в окремих ситуаціях можливе ураження нервової системи (менінгіт, енцефаліт) або серцевого м’яза (міокардит).

Як запобігти інфікуванню

Вакцини проти вірусів Коксакі не існує, тому головний спосіб захисту — дотримання правил гігієни та зміцнення імунітету.

Також потрібно підтримувати чистоту в приміщеннях: провітрювати кімнати, дезінфікувати поверхні, дверні ручки та іграшки.

У разі появи перших симптомів варто звернутися до лікаря. Також необхідно ізолювати хворого, забезпечити достатню кількість пиття. За появи судом, сонливості, блювання — слід негайно викликати «швидку».

Лікарі радять дотримуватись таких порад:

Мийте руки після відвідування громадських місць та прогулянок

Не контактуйте з хворими

Якщо вам потрібно відвідати чи піклуватися про хворого, використовуйте засоби безпеки — рукавички

Раніше повідомлялося, що в Україні зростає занепокоєння через поширення вірусу Коксакі – надзвичайно контагійної інфекції, яка належить до групи ентеровірусів. Зокрема, в Київській області зафіксували спалах хвороби Коксакі серед дітей — станом на зараз недуга підтверджена у 13 випадках.