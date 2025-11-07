ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
2 хв

Вірус Коксакі: симптоми, лікування та як себе захистити

Віруси Коксакі спричиняють ентеровірусну інфекцію, яка може мати різноманітні прояви — від легкого нездужання до серйозних уражень нервової системи чи серця.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні зафіксовано вірус Коксакі

В Україні зафіксовано вірус Коксакі / © ТСН.ua

Коксакі — це група вірусів із 30 активних ентеровірусів. Вони розмножуються в шлунково-кишковому тракті. Інкубаційний період 7-10 днів.

Про те, як вберегтися від хвороби та основні симптоми повідомляє МОЗ.

Віруси Коксакі належать до групи ентеровірусів і поділяються на два типи: A і B. Вони можуть поширюватися через контакт між людьми в закритих приміщеннях, спільне користування іграшками, посудом або побутовими речами.

Прояви хвороби схожі на більшість сезонних захворювань, тому її важко діагностувати. Проте є головний симптом за яким можна безпомилково визначити вірус Коксакі. Це симптом «рука-нога-язик». Для цього симптому характерна висипка з водяних пухирців, які найбільше локалізуються у ротовій порожнині й між пальцями рук та ніг.

Інфікуватися можна кількома шляхами:

  • фекально-оральним (через брудні руки, немиті овочі й фрукти, забруднену воду)

  • повітряно-крапельним (під час кашлю чи чхання)

  • контактно-побутовим (через предмети й поверхні)

Симптоми хвороби

Інкубаційний період триває зазвичай 3-6 днів. Симптоми можуть відрізнятися залежно від типу вірусу, але найчастіше спостерігаються:

  • раптове підвищення температури тіла до 38-40°C

  • біль у горлі, почервоніння мигдаликів

  • висипання у вигляді пухирців на долонях, ступнях, у роті

  • нудота, блювання, діарея

  • загальна слабкість, головний біль

Здебільшого хвороба минає самостійно протягом 7-10 днів. Проте в окремих ситуаціях можливе ураження нервової системи (менінгіт, енцефаліт) або серцевого м’яза (міокардит).

Як запобігти інфікуванню

Вакцини проти вірусів Коксакі не існує, тому головний спосіб захисту — дотримання правил гігієни та зміцнення імунітету.

Також потрібно підтримувати чистоту в приміщеннях: провітрювати кімнати, дезінфікувати поверхні, дверні ручки та іграшки.

У разі появи перших симптомів варто звернутися до лікаря. Також необхідно ізолювати хворого, забезпечити достатню кількість пиття. За появи судом, сонливості, блювання — слід негайно викликати «швидку».

Лікарі радять дотримуватись таких порад:

  • Мийте руки після відвідування громадських місць та прогулянок

  • Не контактуйте з хворими

  • Якщо вам потрібно відвідати чи піклуватися про хворого, використовуйте засоби безпеки — рукавички

Раніше повідомлялося, що в Україні зростає занепокоєння через поширення вірусу Коксакі – надзвичайно контагійної інфекції, яка належить до групи ентеровірусів. Зокрема, в Київській області зафіксували спалах хвороби Коксакі серед дітей — станом на зараз недуга підтверджена у 13 випадках.

Дата публікації
Кількість переглядів
171
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie