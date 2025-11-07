- Дата публікації
Вірус Коксакі: симптоми, лікування та як себе захистити
Віруси Коксакі спричиняють ентеровірусну інфекцію, яка може мати різноманітні прояви — від легкого нездужання до серйозних уражень нервової системи чи серця.
Коксакі — це група вірусів із 30 активних ентеровірусів. Вони розмножуються в шлунково-кишковому тракті. Інкубаційний період 7-10 днів.
Про те, як вберегтися від хвороби та основні симптоми повідомляє МОЗ.
Віруси Коксакі належать до групи ентеровірусів і поділяються на два типи: A і B. Вони можуть поширюватися через контакт між людьми в закритих приміщеннях, спільне користування іграшками, посудом або побутовими речами.
Прояви хвороби схожі на більшість сезонних захворювань, тому її важко діагностувати. Проте є головний симптом за яким можна безпомилково визначити вірус Коксакі. Це симптом «рука-нога-язик». Для цього симптому характерна висипка з водяних пухирців, які найбільше локалізуються у ротовій порожнині й між пальцями рук та ніг.
Інфікуватися можна кількома шляхами:
фекально-оральним (через брудні руки, немиті овочі й фрукти, забруднену воду)
повітряно-крапельним (під час кашлю чи чхання)
контактно-побутовим (через предмети й поверхні)
Симптоми хвороби
Інкубаційний період триває зазвичай 3-6 днів. Симптоми можуть відрізнятися залежно від типу вірусу, але найчастіше спостерігаються:
раптове підвищення температури тіла до 38-40°C
біль у горлі, почервоніння мигдаликів
висипання у вигляді пухирців на долонях, ступнях, у роті
нудота, блювання, діарея
загальна слабкість, головний біль
Здебільшого хвороба минає самостійно протягом 7-10 днів. Проте в окремих ситуаціях можливе ураження нервової системи (менінгіт, енцефаліт) або серцевого м’яза (міокардит).
Як запобігти інфікуванню
Вакцини проти вірусів Коксакі не існує, тому головний спосіб захисту — дотримання правил гігієни та зміцнення імунітету.
Також потрібно підтримувати чистоту в приміщеннях: провітрювати кімнати, дезінфікувати поверхні, дверні ручки та іграшки.
У разі появи перших симптомів варто звернутися до лікаря. Також необхідно ізолювати хворого, забезпечити достатню кількість пиття. За появи судом, сонливості, блювання — слід негайно викликати «швидку».
Лікарі радять дотримуватись таких порад:
Мийте руки після відвідування громадських місць та прогулянок
Не контактуйте з хворими
Якщо вам потрібно відвідати чи піклуватися про хворого, використовуйте засоби безпеки — рукавички
Раніше повідомлялося, що в Україні зростає занепокоєння через поширення вірусу Коксакі – надзвичайно контагійної інфекції, яка належить до групи ентеровірусів. Зокрема, в Київській області зафіксували спалах хвороби Коксакі серед дітей — станом на зараз недуга підтверджена у 13 випадках.