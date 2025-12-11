ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
369
Час на прочитання
2 хв

"Вірус-мутант" косить людей: новий штам грипу вкладає тисячі пацієнтів до лікарень

Поки ми радіємо прийдешнім зимовим святам, медична система Великої Британії б’є на сполох через спалах агресивного «супергрипу». Кількість госпіталізацій стрімко збільшилась, а лікарі радять згадати «ковідні» звички і носити маски в людних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Чи варто носити маски під час спалаху грипу

У Британії переповнені лікарні через спалах мутованого грипу / © ТСН.ua

Британські лікарні оголошують про критичні інциденти: відділення переповнені пацієнтами з важкою формою грипу. Статистика вражає: лише минулого тижня понад 2600 ліжок щодня були зайняті хворими на грип — це найвищий показник для цієї пори року за всю історію спостережень.

Про те, чи врятує ситуацію повернення маскового режиму, пише The Daily Mail.

«Дійсно огидний вірус»

Вірусологи попереджають: не варто недооцінювати загрозу. Професор Стівен Гріффін з Університету Лідса застерігає від легковажного ставлення до хвороби.

«Існує небезпека, що люди сприймають грип буденно — як вірус, який вражає лише старих і немічних. Це може бути справді огидний вірус, тому кожен, хто не хоче захворіти на грип, і особливо ті, хто контактує з вразливими людьми, повинні подумати про носіння маски», — наголосив професор Гріффін.

Він додав, що в таких ситуаціях, як перебування в театрі з поганою вентиляцією, маска — це «рішення, яке навіть не обговорюється».

Його колега, професор Лоуренс Янг з Уорікського університету, радить бути обережними навіть при найменших симптомах. За його словами, якщо у вас «просто нежить», все одно варто вдягнути маску, оскільки вірус дуже заразний. Особливо це стосується переповнених торгових центрів та супермаркетів у передсвятковий період.

Аргументи скептиків: «щорічна паніка»

Проте не всі експерти поділяють ентузіазм щодо масок. Професор Роберт Дінгволл, соціолог з інфекційних захворювань, назвав нинішню ситуацію «щорічною зимовою панікою NHS». Він посилається на дослідження Cochrane Collaboration, які аналізували ефективність масок з 2008 по 2023 рік.

«Маски, зокрема, продемонстрували незначну користь або її відсутність у перериванні передачі вірусу… Немає нічого, що виправдовувало б настійні рекомендації носити маски в будь-якому контексті», — стверджує Дінгволл.

Золота середина

Більшість фахівців сходяться на думці: одна лише маска не врятує, але комплекс заходів працює. Експерти радять «нашаровувати» захист:

  1. Якщо маєте симптоми — залишайтеся вдома.

  2. Мийте руки частіше.

  3. Провітрюйте приміщення.

  4. Якщо йдете до вразливих людей або у натовп — одягніть маску про всяк випадок.

Як зазначив професор Пол Хантер: «Ми не на тому етапі, коли маски мають бути обов’язковими, але вони дійсно допомагають захистити вас та інших».

Нагадаємо, грип — це не просто «зимова застуда». Для літніх людей він може стати серйозним випробуванням для здоров’я.

Дата публікації
Кількість переглядів
369
