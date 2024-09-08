Віруси, здатні заражати людей, швидко поширюються китайськими хутровими фермами

Міжнародна група дослідників вважає, що хутрові ферми Китаю можуть становити небезпеку для людей, адже в цих осередках розмноження тварин віруси активно поширюються і еволюціонують.

Дослідники повідомили, що інфекційні віруси, які здатні вражати людей, поширюються хутряними фермами Китаю.

Про це йдеться у матеріалі IFLScience.

Фахівці кажуть про понад 100 вірусів у тушках норок, морських свинок і ондатр. Отже команда попередила, що хутряні ферми є осередком інфекційних захворювань.

"Оскільки пандемія COVID-19 була пов’язана з продажем живих тварин на ринках Китаю, вчені відстежували, як зоонозні віруси, які можуть передаватися між тваринами та людьми, поширюються в цих умовах. Міжнародна група дослідників використала методику так званого метагеномного секвенування — типу аналізу, який вивчає всю ДНК і РНК у зразку. Команда досліджувала тканини легень і кишківника 461 тварини. Усі померли від інфекційних захворювань. Переважна більшість (412 тваринок) загинули на хутряних фермах, а ще 49 померли в дикій природі або в заповідниках. Досліджено близько 30 видів", — йдеться у заяві дослідників.

Понад 100 з них містилися в організмах норок, морських свинок та ондатр, яких вирощують для отримання цінного хутра.

Також у померлих знайшли грип типу А, що щороку спричиняє сезонні епідемії серед людей;

кір, вірус японського енцефаліту, який пов’язаний з гарячкою Денге, жовтою лихоманкою та вірусами Західного Нілу, епідемічний паротит, відомий у народі як "свинка".

36 виявлених вірусів раніше ніколи не були задокументованими, ще 39 мають ризик переходу між видами — 11 з них раніше інфікували людей.

В однієї з ондатр відстежили перший в історії випадок зараження пташиним грипом типу H6N2. Цей варіант пташиного вірусу адаптований до курей. Уперше його поширення зафіксували в Південній Африці в 2001 році.

За спостереженнями авторів дослідження, найбільш небезпечні віруси могли переносити норки та єнотоподібні собаки.

"Цікаво, що ми бачимо це розмаїття відомих і потенційних зоонозів (інфекцій, що передаються від тварини до людини – ред.), які виявляються та передаються між такою кількістю різних типів тварин і на таких великих географічних територіях", — сказав співавтор дослідження, доцент Університету Упсали в Швеції Джон Петтерссон.

У двох норок, які померли на одній фермі, виявили вірус, який походить від кажанів. За словами вчених, це наочно демонструє поширення збудника від представників дикої природи до вирощених на фермах хутрових тварин, які перебувають у тісному контакті з людьми.

Дослідники вважають, що хутрові ферми повинні підлягати посиленому нагляду для того, щоб ефективно відстежувати потенційні спалахи інфекційних захворювань.

"Для вірусів це сприятливі умови, оскільки можливість інфікувати багатьох особин різних видів може допомогти вірусу еволюціонувати. Після адаптації одним із нових видів можуть бути люди", — пояснив Джон Петтерсон.

Додамо, що у КНР заговорили про новий вірус, який передається кліщами і може вражати мозок людини.

Читайте також: