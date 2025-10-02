Вісім порад, як запобігти розвитку деменції: професорка розкрила секрети довголіття мозку

Дослідження мозку / © Getty Images

Британські вчені з’ясували, що деменція вражає близько 60% людей у світі. Фактори ризику, такі як забруднене повітря, хвороби ясен, алкоголь чи ультраоброблені продукти, не викликають деменцію напряму, але роблять мозок більш вразливим до неї.

Про це пише Daily Mail.

Спеціалістка з лікування деменції, професорка Джун Ендрюс зазначає, що навіть такі щоденні справи, як прогулянка до магазину чи контроль артеріального тиску, формують стійкість мозку та можуть стати профілактикою захворювань мозку у майбутньому.

Ендрюс назвала вісім простих речей, котрі вона робить щотижня, аби запобігти розвитку хвороби із пам’яттю.

Підтримка тонусу мязів

Згідно з дослідженнями, фізичні вправи контролюють вагу та знижують ризик серцевих захворювань та інших проблем зі здоров’ям, включаючи деменцію.

Ендрюс наголошує, що покращення балансу та м’язової сили також покращує когнітивні функції та фізичну форму. Водночас фізичні навантаження покращують кровообіг.

«У людей похилого віку, особливо тих, хто має когнітивні порушення — один із наслідків деменції, — якщо вони спіткнуться, їхня реакція може бути повільною, і вони більш схильні до падіння. Тож необхідно бути сильним і знати, як вставати з підлоги без сторонньої допомоги. Корисно почати практикувати якомога раніше, щоб забезпечити певну допомогу для себе», — додала професорка.

Тренуйте свій мозок

Для профілактики захворювань, що пов’язані із порушенням пам’яті, Ендрюс радить долучатися до занять, що задіюють ваш мозок: читання, письмо та настільні ігри.

За її словами, така діяльність має велике значення для здоров’я.

«Ви можете зайнятися будь-чим, що вас цікавить. Варто взятися за щось, що ви зможете виконувати систематично. Навіть такі прості речі, як спілкування з друзями — це інтелектуальна та розумова стимуляція. Це також можливість розслабитися», — зазначила професорка.

Зосередьтеся на клітковині

Фахівці постійно наголошують: не існує чарівної дієти, яка б гарантовано захистила від хвороби Альцгеймера — прогресуючої форми деменції. Вони використовують просте правило: що корисно для серця, те корисно й для голови.

Дослідження підтверджують цей взаємозв’язок: люди, які мають серцево-судинні проблеми, гіпертонію, ожиріння або діабет, частіше стикаються з віковим погіршенням когнітивних функцій. Однак, корекція раціону може суттєво знизити ризик цих хвороб.

Професорка Ендрюс вважає, що одним із найдоступніших способів запобігти розвитку Альцгеймера є достатнє споживання клітковини.

На відміну від цукрів і крохмалів, клітковина не засвоюється організмом, але відіграє критичну роль у підтримці здоров’я кишківника. Як пояснює Ендрюс, дієта, багата на клітковину, може на тривалий термін знизити ймовірність появи симптомів деменції.

Регулярно користуйтеся зубною ниткою

Не менш важливою є ретельна гігієна рота, оскільки вона слугує бар’єром проти інфекцій та захищає ясна від захворювань.

Інфекції ротової порожнини можуть поширитися на пазухи, що потім може спровокувати утворення тромбу або проблеми з дренажем у мозку.

Вчені з’ясували, що існує зв’язок між захворюваннями ясен та деменцією.

Зубна нитка / © Credits

Згідно з даними дослідження, опублікованого в Sage Journals, пацієнти із захворюваннями пародонту та іншими інфекціями ротової порожнини мають вищі ризики діагностування хвороби Альцгеймера.

Професорка Ендрюс вважає, що обов’язковими заходами профілактики деменції є систематичний догляд за зубами та яснами із застосуванням зубної нитки та планові огляди.

Будьте соціально активними

Дослідження показують, що підтримка активного соціального життя запобігає негативним наслідкам ізоляції для здоров’я, таким як депресія, когнітивні порушення або навіть рання смертність.

Люди, які мають сильну систему соціальної підтримки, зазвичай мають кращий загальний стан здоров’я, ніж ті, хто її не має.

Деякі експерти вважають, що примусова ізоляція під час пандемії могла сприяти цьому ризику.

«Є багато досліджень, які показують, що якщо ви можете знайти спосіб насолоджуватися собою, допомагаючи іншим людям, то це добре для вашого мозку та настрою. Будь-яка регулярна соціальна взаємодія корисна для вашого мозку«, — зазначила професорка Ендрюс.

Відмовтеся від алкоголю

Загальновідомо, що зловживання алкоголем погіршує перебіг низки хронічних станів, які самі по собі є факторами ризику деменції: це стосується діабету, гіпертонії, інсульту та порушень пам’яті.

Професорка Ендрюс також пояснює, що надмірне споживання спиртного створює й опосередкований ризик. Воно значно підвищує ймовірність падінь, нещасних випадків чи ДТП, які можуть призвести до травм голови — ще одного доведеного фактора ризику розвитку деменції.

Крім того, наукові дані однозначно свідчать: особи, які п’ють найбільше, мають значно вищий ризик захворіти на хворобу Альцгеймера у зрілому віці, порівняно з тими, хто вживає алкоголь мінімально.

Алкоголь / © pixabay.com

Регулярно перевіряйте слух

Знакове дослідження, проведене минулого року, показало, що майже половині всіх випадків хвороби Альцгеймера можна запобігти, якщо з дитинства контролювати 14 ключових факторів способу життя.

Ці визначені фактори ризику охоплюють широкий спектр: від високого рівня холестерину до проблем зі слухом. Усі вони, як було встановлено, підвищують особистий ризик розвитку деменції.

Експерти, коментуючи це дослідження, опубліковане у впливовому журналі The Lancet, стверджують, що воно дає більше надії, ніж будь-коли раніше, на успішну боротьбу з цим руйнівним розладом, який погіршує пам’ять і впливає на мільйони життів.

Киньте палити

Згідно з дослідженням журналу Lancet, забруднене повітря, включаючи курильні випари, впливає на ризик розвитку деменції.

«Це також причина того, чому ви стаєте чутливішими з віком. Для літньої людини продовжувати палити майже небезпечніше, ніж навіть для молодших», — зазначила професорка Ендрюс.

Експертка наголосила, аби запобігти розвитку хвороб, пов’язаних із погіршенням пам’яті в майбутньому, слід відмовитися від паління сигарет.

Раніше дослідники з’ясували, що проблеми зі сном можуть нашкодити людині більше, ніж відчуття млявості наступного дня. Вчені виявили, що хронічне безсоння може збільшити ризик розвитку деменції.

Також експерти попереджають, що постійне відчуття втоми часто може сигналізувати про приховані проблеми в організмі, такі як дефіцит поживних речовин або невиявлені захворювання.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.