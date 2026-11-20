Вітамін D — чим небезпечне передозування / © Pixabay

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Восени та взимку організм може виробляти менше вітаміну D через нестачу сонячного світла. Однак фахівці попереджають, що безконтрольне вживання добавок у великих дозах не приносить додаткової користі, а іноді може навіть нашкодити здоров’ю.

Про це повідомляє EgészségKalauz із посиланням на дієтологинь Тіхані Шадек та Іву Доріч.

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Чому взимку може виникати дефіцит вітаміну D

Вітамін D відіграє важливу роль у підтриманні здоров’я кісток, м’язів та нормальної роботи імунної системи. Організм здатний самостійно виробляти його під впливом ультрафіолетового випромінювання типу B (УФ-B).

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Однак восени та взимку сонце перебуває нижче над горизонтом, через що інтенсивність такого випромінювання зменшується. Тому навіть під час прогулянки сонячного зимового дня шкіра може виробляти дуже мало вітаміну D або взагалі не виробляти його.

Протягом літа організм здатний накопичувати певні запаси вітаміну, проте вони поступово вичерпуються. Найнижчі показники його концентрації в крові зазвичай фіксують у лютому та березні.

Кому може знадобитися додатковий прийом вітаміну D

За словами експертів, універсальних рекомендацій щодо вживання добавок немає, адже потреби залежать від віку, способу життя та стану здоров’я.

Підвищений ризик дефіциту мають люди похилого віку, ті, хто рідко перебуває на свіжому повітрі, а також люди з ожирінням і захворюваннями, які ускладнюють засвоєння поживних речовин або використання вітаміну D організмом.

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Здоровим людям, які прагнуть забезпечити достатнє щоденне споживання вітаміну D, зазвичай не потрібно регулярно перевіряти його рівень у крові.

Водночас за наявності остеопорозу, повторних переломів, целіакії, хвороби Крона або певних захворювань печінки та нирок варто обговорити з лікарем необхідність лабораторного обстеження.

Чим небезпечний надлишок вітаміну D

Фахівці застерігають від поширеної помилки: вважати, що чим більша доза вітаміну, тим кращий результат.

Згідно з наведеними експертами рекомендаціями, більшості здорових дорослих потрібно близько 600 міжнародних одиниць (МО), або 15 мікрограмів, вітаміну D на добу. Йдеться про загальну кількість, яку людина отримує як із продуктів харчування, так і з добавок.

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Водночас верхня допустима межа тривалого щоденного споживання для дорослих становить 4000 МО, або 100 мікрограмів. Однак це не рекомендована добова доза, а верхня межа споживання.

Оскільки вітамін D є жиророзчинним, він може накопичуватися в організмі. Саме тому його тривале вживання у надмірних кількостях може бути небезпечним для здоров’я.

У разі підтвердженого дефіциту лікар може призначити навіть вищі дози, однак таке лікування потребує індивідуального підходу та відповідного контролю.

Як правильно приймати вітамін D

Дієтологи пояснюють, що вітамін D3 зазвичай ефективніше підвищує його концентрацію в крові та допомагає підтримувати її, ніж D2.

Водночас форма препарату не має вирішального значення. За умови належного складу суттєвої різниці в ефективності між краплями, капсулами та таблетками може не бути.

Не менш поширене питання — коли краще приймати вітамін D: вранці чи ввечері. За словами експертів, переконливих доказів того, що час доби суттєво впливає на ефективність, немає.

Натомість фахівці радять вживати його разом із їжею, що містить жири. Це можуть бути, наприклад, яйця, риба, горіхи або страви з оливковою олією.

Отримувати вітамін D можна і з харчових продуктів. Його природними джерелами є жирна риба та яйця. Крім того, деякі молочні продукти й рослинні напої додатково збагачують цим вітаміном.

Проте забезпечити необхідну кількість лише завдяки харчуванню не завжди можливо, особливо в холодну пору року.

Експерти наголошують, що потребу в добавках та їхнє дозування варто визначати з урахуванням індивідуальних особливостей. Людям із хронічними захворюваннями або сумнівами щодо необхідної дози рекомендують проконсультуватися з фахівцем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кальцій для здоров’я кісток можна отримувати не лише з молока та сиру. Деякі фрукти також містять цей мінерал, а один із них вирізняється особливо високим його вмістом.

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