Вітамін К: в чому його унікальність і в яких продуктах його шукати

Вітамін К набуває популярності через його потенційну користь для здорового старіння. Зокрема, вважається, що він допомагає запобігти віковим захворюванням, таким як остеопороз і серцево-судинні захворювання.

Про це пише Fortune.

Що таке вітамін К?

“Вітамін K — це жиророзчинний вітамін, тому ваше тіло зберігає його в жировій тканині та печінці. Він найбільш відомий своїм сприянням згортанню крові”, — розповів Хезер Віола, лікар первинної медичної допомоги в Mount Sinai Doctors-Ansonia.

Згортання крові або коагуляція — це процес, який допомагає організму зменшити кровотечу внаслідок травми.

Існує три форми вітаміну К:

-вітамін K1 (філохінон)

-вітамін K2 (менахінон)

-вітамін K3 (менафтон), який є синтетичною формою вітаміну K, іноді міститься в кормах для тварин або і не призначений для споживання людиною.

Вашому організму необхідний вітамін К не лише для згортання крові, але й щоб підтримувати міцність кісток. “Люди, які мають вищий рівень вітаміну К, мають більшу щільність кісткової тканини, тоді як низький рівень вітаміну К був виявлений у людей з остеопорозом”, — каже Віола.

Є також дослідження, які вказують на те, що вітамін К може допомогти запобігти та лікувати такі захворювання, як ішемічна хвороба серця та рак. Дослідження, опубліковане в журналі Oncology Letters, показало, що лікування вітаміном K2 може позитивно пригнічувати ріст ракових клітин і знижувати ризик розвитку раку простати та легенів.

Продукти з високим вмістом вітаміну К

Джерела вітаміну K1:

-шпинат;

-брокколі;

-салат айсберг;

-такі олії, як соєва та рапсова;

-листова зелень.

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Джерела вітаміну K2:

-жирні молочні продукти;

-свинина;

-м’ясо птиці;

-ферментовані продукти.

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Для дорослих 19 років і старше рекомендована добова норма споживання вітаміну К становить 120 мікрограмів для чоловіків і 90 мікрограмів для жінок.

Обережне вживання вітаміну К

Ваш лікар може рекомендувати прийом додаткового вітаміну К, якщо у вас є захворювання, що спричиняє надмірну кровотечу або перешкоджає належному засвоєнню вітаміну К.

"Люди, у яких є проблеми зі здоров'ям, такі як хвороба жовчного міхура або жовчовивідних шляхів, цистична фіброза, целіакія та хвороба Крона, можуть скористатися прийомом додаткового вітаміну К", — каже Віола. Вона зауважує, що прийом антибіотиків тривалий час також може порушити засвоєння вітаміну К.

Користь вітаміну К для боротьби зі старінням

Існує обнадійливе дослідження, що вітамін К забезпечує захист від захворювань, пов'язаних із віком, таких як остеопороз, остеоартрит і серцево-судинні захворювання.

Коли йдеться про здоров’я серця, дослідження, опубліковане у Open Heart, свідчить про те, що підвищене споживання вітаміну K2 може зменшити жорсткість артерій, знизити ризик діабету та ішемічної хвороби серця та підвищити рівень виживання серед пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

Оскільки вітамін K також є ключовим гравцем у підтримці здоров’я кісток, ті, хто перебуває в постменопаузі, можуть отримати користь від добавки вітаміну K через підвищений ризик втрати кісткової маси, викликаної зниженням рівня естрогену.

“З’являється все більше доказів того, що вітамін К покращує здоров’я кісток і знижує ризик переломів, особливо у жінок у постменопаузі, які мають підвищений ризик розвитку остеопорозу”, — каже Віола. Дослідження Osteoporosis International показало, що щоденний прийом 180 мікрограмів вітаміну K2 допоміг зменшити втрату кісткової маси здоровими жінками в постменопаузі.

Крім того, відомо, що вітамін К знижує частоту переломів кісток. Дослідження показали, що низьке споживання вітаміну К пов’язане з підвищеним ризиком переломів стегна як у чоловіків, так і у жінок.

Звичайно, важливо поговорити зі своїм лікарем перед початком прийому вітаміну К. Існує ряд переваг, пов’язаних з вітаміном К, які значно перевершують згортання крові, особливо коли йдеться про здорове старіння, тож точно не завадить згадати про це під час наступного візиту.

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