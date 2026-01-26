ТСН у соціальних мережах

Вітамін С: як діє на організм і чому без нього важко схуднути

Вітамін С — важливий антиоксидант, який бере участь у безлічі процесів: від вироблення колагену до засвоєння заліза і захисту клітин від запалення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Вітамін C міститься у цитрусових

Вітамін C міститься у цитрусових / © Pixabay

Вітамін C — це одна з найбільш відомих і важливих сполук для людського організму. Його значення для здоров’я важко переоцінити, адже він активно підтримує безліч життєво важливих функцій. Він бере участь у метаболізмі, підвищує імунітет, захищає шкіру і навіть підтримує здоров’я серця.

Дослідження показують, що вітамін С може знижувати рівень свинцю в організмі. Цей токсичний метал може бути присутнім у старих фарбах, ґрунті або дешевих прикрасах і небезпечний навіть у малих кількостях. Вчені зазначають, що продукти, багаті на вітамін С, залізо і кальцій, допомагають зменшити ризик отруєння.

Чому вітамін С важливий для схуднення та здоров’я

  • Метаболізм: бере участь у спалюванні жирів та синтезі карнітину

  • Імунітет: допомагає організму протистояти інфекціям

  • Судини та серце: знижує запалення та рівень «поганого» холестерину

  • Шкіра та суглоби: необхідний для вироблення колагену

  • Енергія та настрій: бере участь у синтезі нейромедіаторів, знижує втому

Дефіцит вітаміну С у людей з ожирінням трапляється особливо часто: він підсилює окислювальний стрес, заважає зниженню ваги та погіршує чутливість до інсуліну.

Які ще переважи вживання вітаміну С

Поліпшення засвоєння заліза

Дефіцит заліза — один із найпоширеніших у світі. Особливо він характерний для жінок і дітей. Вітамін С допомагає краще засвоювати залізо з рослинних продуктів — наприклад, поєднання шпинату з апельсином або мандаринами робить цей мінерал доступнішим для організму.

Здоров’я суглобів і колаген

Вітамін С бере участь у синтезі колагену — білка, необхідного для здоров’я шкіри, кісток і суглобів. Його регулярне вживання може допомогти знизити запалення і біль при остеоартриті, а також прискорити загоєння ран.

Підтримка роботи мозку

Вітамін С допомагає захищати нейрони від окислювального стресу і, за данимидосліджень, може уповільнювати вікове зниження когнітивних функцій. Люди похилого віку, які отримують достатню кількість вітаміну С (близько 500 мг на день), демонструють кращі показники пам’яті та уваги.

Вітамін C: як приймати

Оптимальний час для прийому вітаміну C залежить від вашого способу життя і харчових звичок. Якщо ви отримуєте достатньо вітаміну C з їжею, додаткові добавки можуть бути непотрібними. Однак у періоди хвороби або підвищених фізичних навантажень, коли потреба в цьому вітаміні зростає, можна звернутися до добавок. Вітамін C краще засвоюється, коли він споживається разом з їжею, що містить жири, оскільки він є водорозчинним і може виводитися з організму без належного засвоєння.

Джерела вітаміну C

Вітамін C міститься в багатьох продуктах, тому його дефіцит можна запобігти за допомогою правильного харчування. Найбільші його концентрації зустрічаються в цитрусових (апельсини, лимони, мандарини), а також у ягодах (особливо в чорній смородині, полуниці, малині). Продукти багаті на вітамін C також включають броколі, болгарський перець, шпинат, квашену капусту та картоплю.

