Вітамін C бере участь в антиоксидантному захисті та роботі імунних клітин / © pixabay.com

Реклама

Під час перших симптомів застуди багато хто тягнеться до таблеток чи чаїв із вітаміном С. Однак наукові докази ефективності цього вітаміну досі залишаються суперечливими.

У програмі «Ранок Вдома» на телеканалі «Дім» дієтологиня, наукова співробітниця Інституту медицини праці Яна Стринадко розібрала популярні міфи та факти про цей нутрієнт.

Реклама

Досить поширеним міфом виявилося переконання про те, що аскорбінова кислота здатна вилікувати від ГРВІ.

Реклама

«Є дослідження, які показують: якщо людина має достатнє споживання вітаміну C протягом року, то рівень захворюваності в неї знижується — тобто вона хворіє рідше, ніж та, яка має нестачу цього нутрієнту. Також наукові дані вказують на те, що прийом вітаміну C до появи симптомів скорочує тривалість захворювання і тяжкість перебігу на декілька днів. Тобто він має профілактичну дію та полегшує перебіг недуги. Але сам вітамін не є противірусним препаратом», — пояснила медикиня.

Отримувати вітамін С краще з їжею. Добова норма — 70 мг для жінок і 80 мг для чоловіків. Дітям достатньо 50–70 мг. Передозування понад 2000 мг може викликати нудоту, діарею або навіть камені в нирках.

Вітамін С важливий для імунітету, але не є «чарівною пігулкою» від застуди. Збалансоване харчування, сон і достатня кількість рідини залишаються найкращими союзниками у боротьбі з хворобою.

Систематичні огляди рандомізованих контрольованих досліджень дають чітку й однозначну відповідь на головне запитання: регулярний прийом вітаміну C не запобігає застуді в загальній популяції. Люди, які приймають вітамін C щодня «про всяк випадок», застуджуються приблизно так само часто, як і ті, хто цього не робить.

Реклама

Інші дослідження стверджують, що щоденний прийом вітаміну С протягом року скорочує тривалість симптомів застуди на 8% у дорослих і на 15%.

Раніше ми писали про те, що не можна робити під час хвороби, аби не погіршувати свій стан. Більше про це читайте у новині.

Новини партнерів

Новини партнерів