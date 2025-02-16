Вітаміни для гарної пам’яті: як не забувати, навіщо ви зайшли до кімнати

Що треба їсти, щоб мати гарну пам’ять до глибокої старості: поради лікарів.

Ви коли-небудь заходили на кухню і забували, навіщо прийшли? Це свідчить про те, що мозок потребує вітамінів, яких йому не вистачає для пам’яті, уваги та концентрації. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Visti News", які вітаміни й мінерали дійсно допомагають покращити пам’ять і концентрацію.

Вітамін B12 – паливо для мозку

Цей вітамін потрібен організмові, щоб виробляти мієлін – речовину, яка захищає нейрони і прискорює передачу сигналів. Якщо не вистачає вітаміну В12, це може призвести до розсіяності, втоми і навіть когнітивних порушень. Найбільше цього вітаміну міститься у м’ясі, рибі, яйцях і молочних продуктах.

Вітамін D – для гострого розуму

Вітамін D потрібен не лише для міцності кісток, а й для здоров’я мозку та ясності розуму. Він позитивно впливає на нейромедіатори, що відповідають за пам’ять і настрій. Найкращими його джерелами є сонце, жирна морська риба, гриби та яйця.

Омега-3 – корисні жирні кислоти для мозку

Науковці говорять, що якби мозок міг вибирати улюблену їжу, він би вибрав омега-3. Ці поліненасичені жири зміцнюють зв’язки між нейронами і допомагають утримувати інформацію, а тому покращують пам’ять. Найбільше омега-3 в морській червоній рибі, горіхах і лляному насінні. Можна вживати риб’ячий жир, він також містить поліненасичені кислоти омега-3.

Вітамін E – від забудькуватості

Цей антиоксидант захищає мозок від окислювального стресу, запобігаючи його старінню, і допомагає зберегти гарну пам’ять навіть у літньому віці. Найбільше вітаміну Е міститься у горіхах, шпинаті, авокадо та рослинні олії.

Магній заспокоює та покращує концентрацію

Цей мінерал допомагає від стресу та напруження, позитивно впливає на концентрацію і когнітивні функції. Якщо регулярно вживати їжу, в якій міститься магній, можна не боятися розвитку деменції і втрати пам’яті. Найбільше магнію міститься в горіхах, насінні, темному шоколаді, бананах та бобових.

Залізо насичує мозок киснем

Якщо в організмі не вистачає заліза, може бути втома, млявість та розконцентрація. Бо саме цей мікроелемент відповідає за транспортування кисню до клітин нашого мозку. Щоб підтримувати належний рівень заліза, треба їсти червоне м’ясо, гречку й бобові.

Цинк – для швидкої реакції

Цинк впливає на швидкість обробки інформації та підтримує когнітивні функції на належному рівні. Якщо в організмі не вистачає цинку, може погіршуватися пам’ять та концентрація. Лікарі рекомендують додати до свого щоденного раціону насіння, м’ясо, морепродукти й горіхи.

Читайте також:

Десерт не для всіх: яка користь халви і кому її в жодному разі не можна їсти

Названо популярний напій, який забирає до 10 років життя, провокує ожиріння й розвиток діабету

Лікарі назвали фрукт, який допоможе запобігти деменції та хворобі Альцгеймера