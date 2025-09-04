Вітаміни, які категорично заборонено вживати перед сном

Деякі вітаміни можуть викликати безсоння

Не всі вітаміни можна приймати перед сном, адже деякі з них можуть викликати безсоння або вплинути на засвоєння інших нутрієнтів.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Healthcare.

Зокрема, не варто приймати перед сном вітамін B12. Вітаміни групи В, зокрема В12, відіграють певну роль як у виробленні енергії, так і неврологічної функції, тому їх краще приймати на початку дня.

За даними National Institutes of Health (NIH), доросла людина повинна споживати близько 2,4 мкг вітаміну B12 щодня, для вагітних і жінок, що годують, рекомендується трохи більше — 2,6 мкг і 2,8 мкг відповідно.

Сюди варто віднести кальцій, який може порушити сон, оскільки може негативно вплинути на засвоєння магнію, який підтримує сон. Але не варто повністю відмовлятися від цього, адже дефіцит кальцію також може негативно вплинути на сон.

Якщо ви збираєтеся спати, краще відмовитися від прийому мультивітамінів. Більшість мультивітамінів містять жиророзчинні вітаміни, яким для найкращого засвоєння необхідний харчовий жир. Тому їх краще приймати під час їжі, а безпосередньо перед сном.

Нагадаємо, нерегулярний режим сну може бути небезпечнішим, ніж короткий відпочинок. Вчені пов’язали його з сотнями захворювань — від діабету до депресії.