Вітаміни на осінь: як підготувати своє здоров’я до зміни сезону

Фрукти допоможуть зміцнити імунітет / © Pixabay

Тепло поступово відступає, і хоча денна температура ще комфортна, вночі поступово холоднішає. А з похолоданням традиційно прийдуть сезонні застуди, особливо, якщо перепад температур буде різким.

Незамінні вітаміни на осінь для імунітету, що підтримують та підвищують імунокомпетентність, — це вітаміни A, C, D, E, B2, B6 та B12, фолієва кислота, бета-каротин, залізо, селен та цинк.

Розповідаємо, які вітаміни варто вживати восени для зміцнення імунітету.

Вітамін С

Про користь вітаміну С чули навіть діти. І не просто так, адже це головний вітамін для імунітету. Він підвищує захисні властивості організму, полегшує симптоми застуди та допомагає знизити ризик вірусних інфекцій.

А ще це потужний антиоксидант, що здатен запобігти або сповільнити розвиток деяких видів раку, серцевих захворювань і старіння.

Цинк

Це дуже корисний мікроелемент, який допомагає імунній системі боротися з вірусами та бактеріями. Результати досліджень показали, що прийом цинку одразу після появи симптомів застуди може значно скоротити тривалість і тяжкість симптомів.

Вітамін D

У більшості людей спостерігається недостатній рівень «сонячного» вітаміну, дефіцит якого посилюється восени та взимку. Нестача вітаміну D — це ще й підвищення шансів на розвиток астми у дітей, хронічних обструктивних хвороб легень та туберкульозу у дорослих. D-дефіцит прискорює дебют таких захворювань як цукровий діабет 2 типу, ревматоїдний артрит, розсіяний склероз.

Вітамін А

Щоб вітамін D проявляв свій імунний потенціал на повну силу в організмі не повинно бути дефіциту вітаміну А. Саме їх сполука, яка відбувається в цитоплазмах імунних та епітеліальних клітин, гальмує або посилить транскрипцію генів, що контролюють диференціювання, клітинний (природний та злоякісний) ріст та смерть клітин.

Вітамін В6

Його дефіцит знижує і гуморальну і клітинно-опосередковану імунну відповідь: уповільнюється дозрівання лімфоцитів, зменшується сила реакцій гіперчутливості уповільненого типу, порушується вироблення антитіл. Сьогодні доведено, що контрольований прийом добавки вітаміну B6 покращує деякі імунні функції за рахунок стимуляції синтезу метаболітів з імуномодулюючою дією.

Вітамін B12 відіграє важливу роль в імунній функції, оскільки він відповідає за розподіл та ріст клітин.

Його нестача впливає на імунні клітини і призводить до підвищеного ризику запалення, аж до смерті. Цинк важливий для підтримки та розвитку імунних клітин як вродженої, так і адаптивної імунної системи.

Як ще можна зміцнити імунітет

Будьте активними. Фізичні вправи — чудовий спосіб зміцнити своє здоров’я та імунітет. Згідно з дослідженнями ті, хто займався спортом п’ять або більше днів на тиждень, мали на 43% менше шансів захворіти на інфекцію верхніх дихальних шляхів, ніж ті, хто займався спортом менше одного дня на тиждень. І вправи не обов’язково мають бути інтенсивними — просто прогулянок, танців або «енергійної» роботи у дворі достатньо, щоб відчути покращення свого здоров’я.

Достатньо відпочивайте. Занадто багато фізичних вправ можуть навантажувати організм і тимчасово пригнічувати імунну систему, підвищуючи ризик інфекцій. Немає простої формули для того, що означає надмірне фізичне навантаження. Однак якщо ви раптово почуваєтеся погано, чи постійно втомлюєтеся, або якщо раніше легкі тренування здаються вам важкими, це може бути сигналом того, що вам потрібно зменшити темп.

Хороший сон також може допомогти побороти стрес. Адже хронічний стрес може зменшити реакцію організму на ліки та інфекції та посилити запалення.

Дотримуйтеся здорового харчування. Різноманітність яскравих фруктів і овочів, наприклад, ягід, цитрусових, червонокачанної та листової капусти є чудовим джерелом флавоноїдів, хімічних сполук, які можуть допомогти організму боротися із запаленнями та хворобами. Чай, кава, темний шоколад і деякі крупи, наприклад, гречка, також є хорошими джерелами флавоноїдів.