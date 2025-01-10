Виявлено несподівану користь яблук для роботи мозку та поліпшення пам’яті

Вчені відкрили нову дивовижну властивість яблук, яка може змінити наше уявлення про користь цього фрукта.

Науковці довели, що регулярне вживання яблук не тільки сприяє поліпшенню травлення і зміцненню імунної системи, а й позитивно впливає на роботу мозку, зокрема поліпшує когнітивні функції.

Експерти зазначають, що це завдяки антиоксидантним сполукам – флавоноїдам, які містяться в яблуках. Саме вони сповільнюють старіння мозку, бо здатні омолоджувати увесь організм на клітинному рівні. Також регулярне вживання яблук знижує ризик розвитку нейродегенеративних захворювань – деменції та хвороби Альцгеймера.

Ще один важливий компонент, який міститься у яблуках, це кверцетин – потужна антиоксидантна сполука, яка сприяє захисту нервових клітин від окиснювального стресу. Також аромат яблук може чинити заспокійливу дію, допомагаючи знизити рівень тривожності.

Науковці закликають з’їдати хоча б одне яблуко на день, це допоможе підвищити концентрацію та зміцнити пам’ять.

Яка ще користь яблук для здоров’я людини

Знижують рівень "поганого" холестерину. Якщо їсти два яблука на день, можна збалансувати рівень холестерину в крові та покращити роботу серця й судин.

Якщо їсти два яблука на день, можна збалансувати рівень холестерину в крові та покращити роботу серця й судин. Швидке схуднення. Фрукти містять клітковину, яка допомагає насичувати організм, але не сприяє наростанню зайвого жиру. Якщо їсти по три яблука упродовж двох місяців, можна скинути більше ваги, ніж за дотримання дієти.

Фрукти містять клітковину, яка допомагає насичувати організм, але не сприяє наростанню зайвого жиру. Якщо їсти по три яблука упродовж двох місяців, можна скинути більше ваги, ніж за дотримання дієти. Зменшують ризик захворювання на рак. Завдяки антиоксидантним сполукам, що містяться в яблуках, можна не боятися онкології, бо антиоксиданти вбивають вільні радикали. Також вже відомий кверцетин допомагає знизити запалення в організмі та зміцнити імунну систему.

Читайте також:

Вчені назвали неочікуваний продукт, який рятує серце практично від усіх захворювань

Названо спецію, яка допомагає знизити високий кров’яний тиск