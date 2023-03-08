Виявляється, поза має значення: як спати, щоб прокинутися свіжим і здоровим

Якісний сон дарує нам приплив енергії й сил, а ще він дуже важливий для здоров'я. Але інколи буває таке відчуття, що після сну болить все тіло і здається, що людина взагалі не спала. Виявляється — вся справа в позі. Як правильно спати, щоб виспатися — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Про переваги й недоліки різних поз для сну розповіли у Sleep Foundation. Виявляється, що те, як саме ми спимо, впливає на наше самопочуття та здоров'я.

Сон на боку: переваги й недоліки

За статистикою, близько 50% від загального часу сну займає саме сон на боку. Це найкраща поза для сну для людей похилого віку, адже з роками зменшується гнучкість хребта. Також спати на боку рекомендують вагітним.

Якщо цікаво, як правильно спати для хребта і спини, то поза на боку вважається найкращою в такому разі. А ще вона допомагає:

вирівняти хребет;

зменшити хропіння й печію (однак потрібно спати на лівому боку);

зменшити ймовірність болю в спині вранці.

В разі болів у спині, шиї краще спати на боку з подушкою або ковдрою між колінами (товщина подушки або ковдри повинна відповідати відстані між плечем і шиєю).

Спання на боку має і свої недоліки, серед яких:

не можна спати так, якщо є болі в плечах (або потрібно використовувати м'який матрас, щоб плечі і стегна "занурювалися" глибше, ніж середній відділ хребта);

від такої пози можуть утворюватися зморшки, адже обличчя притискається до подушки, шкіра розтягується та стискається (часто можна помітити, що на щоці від подушки залишилися сліди, які згодом зникають).

Чи можна спати на спині: плюси й мінуси такої пози

Це друга за популярністю поза для сну. Вона також вважається найкращою для хребта, адже допомагає утримувати його в правильному положенні, розподіливши вагу тіла. Якщо у людини закладений ніс, рекомендовано спати саме на спині. Також вважається, що в такій позі утворюється менше зморшок на обличчі.

А ще це найкраща поза для сну, якщо у людини болить шия. Вона допомагає запобігти зміщенню, яке часто виникає, якщо спати на животі чи боку. Однак для неї потрібно також використовувати правильну подушку — вона повинна дозволяти шиї і голові опускатися глибше.

Кому краще не спати на спині:

людям, які мають апное (затримка дихання на довгий період часу) чи хроплять — поза на спині може сприяти колапсу дихальних шляхів;

вагітним та людям, у яких спостерігаються сильні болі в спині — посилюється тиск на серце, що призводить до погіршення кровообігу;

людям, у яких буває кислотний рефлюкс — симптоми частішають або починаються уві сні.

Людям похилого віку стає набагато важче дихати, якщо вони сплять на спині.

Сон на животі: за і проти

Це найменш популярна поза, яка займає найменше від усього часу сну. Головна її перевага в тому, що вона допомагає позбутися хропіння, а ще в такій позиції відкриваються дихальні шляхи. Проте дихати може бути важче через ребра, які працюють проти гравітації. А ще сон на животі часто буває неспокійним.

На животі не рекомендовано спати вагітним, людям, у яких є болі в шиї чи спині. За такої пози забезпечується найменша підтримка спини і збільшується тиск на хребет. Тому інколи після пробудження можна відчувати біль. Також залежується шия, тому що вона повернута на один бік тривалий час.

Якщо полюбляєте спати на животі, краще використовувати дуже тонку подушку або обходитися без неї. Так можна зменшити нахил шиї і викривлення хребта. Під стегна можна підкладати тонку подушку для вирівнювання хребта і зменшення тиску на нього.

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