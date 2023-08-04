Виявляється, з кукурудзяного "волосся" роблять ліки від безлічі хвороб: чим корисна рослина

У серпні на українських полях вже достигає кукурудза. Мабуть, багато хто в дитинстві їв зірвані з бабусиних грядок стиглі солодкі качани та заплітав з кукурудзяного "волосся" коси. Виявляється, що кукурудзу не лише їдять, а з неї ще й виготовляють ліки. Це універсальна зернова культура: її зерна вживають у їжу, зі стебел і листя роблять корм для тварин. А з приймочок – волокон, які нагадують волосся – виготовляють лікарські препарати. Кукурудзяні приймочки можна заготовляти самостійно, щоб потім вживати для профілактики різних захворювань і зниження ваги.

Користь кукурудзяних приймочок

Природа наділила кукурудзу не лише смачними зернами, а й цілющими властивостями. І саме в її волосяних волокнах міститься безліч корисних мікроелементів. Це вітаміни С, К, РР, групи В, органічні кислоти – аскорбінова й пантотенова. Також кукурудзяні приймочки багаті на жирні олії, алкалоїди, смоли і камедь. Усі ці складники мають безліч лікарських властивостей і лікують купу захворювань:

зупиняють внутрішні кровотечі;

сприяють зміцненню стінок судин;

діють як жовчогінний і сечогінний засоби;

допомагають у разі гепатиту;

лікують геморой;

знижують рівень цукру в крові;

зменшують набряки, виводячи надлишок рідини з організму.

Як застосовувати кукурудзу та приймочки для лікування

Для швидкого схуднення застосовують відвар, який знижує апетит. Щоб приготувати чай, потрібно взяти 3 ст. л волокнистої сировини, залити склянкою окропу та приймати кожні 4 години перед вживанням їжі.

Для профілактики атеросклерозу та гіпертонії приймають кукурудзяну олію, яку можна придбати в магазині, по 1 ст. л тричі на день протягом 3 тижнів. Такий курс лікування треба робити тричі на рік.

Варена кукурудза дуже корисна для лікування хвороб печінки й нирок, захворювань серцево-судинної системи.

Дуже корисне борошно кукурудзи, яке використовується як косметичний засіб для видалення комедонів. Щоб приготувати таку маску для обличчя, потрібно взяти 2 ст. л борошна, білок одного курячого яйця, все ретельно перемішати. Отриману суміш нанести на обличчя і тримати до висихання. Потім змити теплою водою.

Також готують екстракт зі спирту, міцність якого повинна становити 70%. Потрібно змішати сировину та спирт у пропорції 1:1 і приймати по 30 крапель тричі на день.

Кому не можна вживати кукурудзяні приймочки

Не рекомендуються до вживання лікарські засоби на основі приймочок людям, які мають варикозне розширення вен, тромбофлебіт і підвищене згортання крові. Потрібно обережно ставитися до таких ліків людям, які мають проблеми із сечовивідною системою. Також не варто застосовувати ліки жінкам під час місячних і вагітним.

У всіх інших випадках вживання кукурудзяних приймочок сприятиме схудненню та очищенню організму.

Як заготовити сировину з кукурудзи

Приймочки заготовляють під час молочно-воскового дозрівання качанів. Сушать волокна у приміщенні, що добре провітрюється. Потрібно розкласти приймочки тонким шаром на світлому папері чи тканині. Якщо сушіння штучне, то волокна варто сушити за температури 40 градусів. Зберігається заготовлена сировина протягом трьох років у сухому приміщенні.

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