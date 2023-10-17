Війна, стрес і їжа: дієтологиня пояснила, як змінилися харчові звички українців і як це вплинуло на цифру на вагах

З початку повномасштабного вторгнення став яскравіше спостерігатися зв’язок емоційного фону і цифр на вагах.

З початку повномасштабного вторгнення в українців змінилися харчові звички, а отже й цифри на вагах. Це пов’язано з тим, що змінюється і якість їжі, і її кількість, і час прийому, з'являються хаотичні перекуси протягом дня, більше їжі для задоволення.

Як за півтора роки змінились наші харчові звички, як стрес вплинув на гормони і цифри на вагах — про це в ефірі ТСН в рамках телемарафону розповіла лікарка-дієтологиня, гастроенторологиня Марта Лісевич.

Зв’язок стресу і ваги

“З початку повномасштабного вторгнення став яскравіше спостерігатися зв’язок емоційного фону і цифр на вагах. Нетривалий стрес в маленькій кількості навіть корисний для організму. Але коли ми постійно перебуваємо в хронічному процесі, то за рахунок, в тому числі гормонів, у нас міняється і цифра на вагах”, — сказала дієтологиня.

Зміна харчових звичок

“Здебільшого у людей міняються харчові звички. Можливо, ми не помічаємо, але змінюється і якість їжі, і її кількість, і час прийому, з'являються хаотичні перекуси протягом дня, більше їжі для задоволення — перенервували і таким чином заспокоїли себе чимось смачним”, — зазначила Марина Лісевич.

“Але це все початок, умовно перших три-чотири місяці. Хтось набрав вагу, хтось навпаки схуднув. Тобто ми не маємо об’єктивної статистики, її не існує. Пацієнти вже не приходять з метою зменшити вагу. Так, вони зазначають, що у них, приміром, плюс п’ять кілограмів від початку повномасштабного вторгнення”, — зауважила фахівчиня.

Але, за її словами, на перше місце пацієнти виносять свій фізичний стан, тобто показники в аналізах: “Їх більше цікавить саме здоров’я, ніж відображення в дзеркалі. Я вважаю, що це позитивна тенденція”.

Гормон стресу

“Кортизол — це “розрекламований” зараз гормон. На мою суб’єктивну думку, більшість спекулюють на кортизолі, у всьому звинувачують саме його. Так, він дійсно виробляється нашими наднирниками. Рекомендація з управління кортизолом — збалансоване харчування і фізична активність”, — розповіла дієтологиня.

Здоровий сон

Вона додала, що сон — важлива складова: “В Україні через те, що є країна-агресорка, яка нас тероризує, про здоровий сон йтися не може. Але ми повинні знаходити можливість хоча б досипати протягом дня. 15 хвилин денного сну — вже добре для відновлення”.

Цукровий діабет

Також не треба забувати про світову пандемію — цукровий діабет, наголосила фахівчиня: “Це ендокринне захворювання. Тут напряму пов’язані гормони вуглеводного профілю. Тому цукровий діабет я б виносила навіть на перше місце”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Війна, стрес і їжа: дієтологиня пояснила, чому українці додають собі кілограми

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