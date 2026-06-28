Вкусила оса чи бджола: як правильно надати першу допомогу в домашніх умовах

Бджола / © pexels.com

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Улітку укуси бджіл і ос трапляються досить часто. Отрута комах майже миттєво викликає біль, почервоніння, набряк і свербіж. Однак якщо діяти швидко, можна самостійно зменшити неприємні симптоми та запобігти сильній реакції організму.

Про це пише Allnews.in.ua.

Якщо вас укусила бджола, насамперед потрібно якнайшвидше видалити жало. Слід пам’ятати, що оса його в шкірі не залишає. При цьому фахівці застерігають від поширеної помилки, яка може лише погіршити стан.

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«Не намагайтеся витягнути жало пальцями або пінцетом, адже це може призвести до потрапляння залишків отрути в шкіру. Краще обережно зішкребти його нігтем або краєм пластикової картки», — передає видання.

Після видалення жала необхідно ретельно промити уражену ділянку прохолодною водою з милом, а потім обробити її антисептиком. Для цього підійдуть перекис водню, спиртовий розчин або антисептичні серветки.

Щоб угамувати неприємні відчуття, до місця укусу радять прикласти лід або пакет із замороженими продуктами, попередньо загорнувши його в рушник. Такий компрес потрібно тримати 10–15 хвилин, адже холод допомагає зменшити біль і стримати розвиток набряку.

За відсутності протипоказань також можна прийняти антигістамінний препарат, який зменшить свербіж і припухлість, або нанести спеціальний гель після укусів комах.

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Якщо під рукою немає аптечки, можна скористатися перевіреними підручними засобами.

«Можна змішати харчову соду з невеликою кількістю води до стану кашки й нанести суміш на місце укусу. Як тимчасовий засіб також використовують подрібнену таблетку активованого вугілля», — повідомляють експерти.

Коли укус стає смертельно небезпечним

Звичайний дискомфорт може перерости в загрозу для життя, якщо виникне тяжка алергічна реакція. Лікарі закликають не зволікати у критичних випадках.

Негайно викликайте швидку допомогу, якщо комаха вжалила в шию, губу або язик, а також якщо після укусу з’явилися утруднене дихання, сильне запаморочення, різкий набряк чи інші ознаки важкої алергічної реакції.

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Нагадаємо, медики та фахівці з домедичної допомоги наголошують: у разі укусу змії не можна висмоктувати отруту, розрізати місце укусу, накладати джгут чи прикладати лід, оскільки це може лише погіршити стан постраждалого. Також лікарі радять не вживати алкоголь або стимулятори після укусу.

У разі надзвичайної ситуації рекомендується зберігати спокій, викликати швидку допомогу, зафіксувати уражену кінцівку та стежити за симптомами. Фахівці зазначають, що в Україні отруйними є кілька видів гадюк, а їхні укуси потребують обов’язкової медичної допомоги.

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