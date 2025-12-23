Внаслідок чого зростає ризик спроб самогубства: вчені відповіли

Головний біль / © Associated Press

У людей, які перенесли травми голови, виявили на 21% вищий ризик спроб самогубства. Найнебезпечніший період — перший рік після травми.

Про це йдеться в журналі Neurology.

Як дізналися про ризик

Дослідники зі Сполученого Королівства проаналізували дані майже 400 тисяч людей з травмами голови та півтора мільйона здорових добровольців. Навіть без ознак психічних розладів травма голови була пов’язана з вищим ризиком спроб самогубства. Відсутність соціальних зв’язків або наявність психічних розладів додатково підвищували цей ризик.

Окрім суїцидального ризику, травми голови запускають цілий каскад негативних процесів в організмі, які можуть даватися взнаки роками.

Тривалий вплив на психіку. Інші наукові роботи підтверджують, що погіршення ментального здоров’я може спостерігатися протягом восьми років після інциденту. Особливо вразливою категорією у цьому аспекті є жінки.

Також є ризик нейродегенеративних хвороб. Повторювані травми голови пов’язують із виникненням хвороби Альцгеймера. Однією з теорій є «пробудження» вірусу герпесу в нервових клітинах під дією травматичного стресу.

Можуть бути зміни на клітинному рівні. У спортсменів небезпечні зміни в нервових клітинах фіксуються ще до появи явних ознак пошкодження мозку.

Також травма голови може торкнутись соціального успіху. Вплив травм сягає навіть соціальної сфери. Доведено, що перенесення травм голови в дитинстві негативно корелює з отриманням вищої освіти в майбутньому, і це пов’язано не лише з пропусками навчання під час лікування.

Лікарі закликають не ігнорувати будь-які удари головою та звертатися за фаховою допомогою не лише до травматологів, а й до психологів у період реабілітації.

