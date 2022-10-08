Володимир Герасимов: "Як продовжити здорове життя судин. Профілактика тромбозів"

Старіння починається з судин. А саме із 45 років. Хоча у жінок через перепади гормонального фону цей процес може початися значно раніше. Кровоносна система - це "транспортна" мережа, яка доставляє в кожну клітину організму поживні речовини і, якщо трапляються якісь "затори", що погіршують постачання клітин, це відразу ж позначається на стані всього організму. Адже йдеться про судини серця, судини головного мозку, судинну систему, яка живить внутрішні органи і, звичайно, кінцівки. І якщо розглядати судинну систему комплексно, то першим профілактичним кроком має бути скринінгове обстеження всіх органів та систем організму. Як правило, задуматися про подібне дослідження чоловікам необхідно вже у віці 45 років, а жінкам – до 50 років.

Якщо скринінгове дослідження не викликає будь-яких змін у стані здоров'я, припустимо, печінки, гормональної або судинної системи, пацієнту рекомендується як профілактика проводити подібне обстеження раз на два роки або за необхідності, появу будь-яких скарг, занепокоєнь.

Скринінг, свого роду інструмент, який дозволяє при виявленні будь-яких змін в організмі, відстежувати їх надалі. І пояснювати пацієнтові яких правил та профілактичних заходів слід дотримуватись надалі.

Адже у венозній та артеріальній системі є первинні ознаки, на які флебологу або судинному хірургу слід звернути увагу. І ретельно зібраний анамнез може багато сказати про спадковість, спосіб життя пацієнта, наявність перенесених травм або супутніх захворювань.

Чому це важливо?

Фахівці "вчать" пацієнта, на що звертати увагу при перших симптомах можливого захворювання. Із цього і починається профілактика.

Однією з головних причин поширення захворювань серця і судин є блага цивілізації. Малорухливий спосіб життя і велика кількість жирної, рафінованої їжі призводить до ожиріння та проблем з кровоносними судинами. Тому профілактика та лікування серцево-судинних захворювань тісно пов'язана з корекцією способу життя та контролю за раціоном харчування.

Правильне харчування допоможе у боротьбі із хворобою

Від харчування залежить дуже багато. Правильне харчування допоможе призупинити розвиток серцево-судинних захворювань, а неправильне – може збільшити їх і призвести до виникнення ускладнень. Так, наприклад, при виявленні всім відомого підвищення холестерину, першою мірою та лікування та профілактики буде саме призначення антихолестеринової дієти.

Тому контроль за дієтою при серцево-судинних захворюваннях є одним із найважливіших етапів лікувального процесу. Виконання рекомендацій щодо харчування, розроблених лікарями, допоможуть вам знизити навантаження на серцево-судинну систему, покращити її роботу та нормалізувати обмін речовин. Йдеться про дієту насиченою клітковиною. Свіжі овочі, банани, горіхи, більше свіжих овочів та фруктів стануть надійною підтримкою судинної та венозної системи. А від швидких вуглеводів, цукру, прянощів, жирної, солоної та смаженої їжі варто відмовитися. Не слід забувати і про питний режим. Нормою вважається 30-40 мл води на 1 кг ваги людини на день.

Однією із причин початкового пошкодження стінки судин є накопичення вільних радикалів.

Вільні радикали – це нестійкі атоми, які можуть зашкодити клітини, викликаючи розвиток різноманітних захворювань та старіння організму.

Згідно з свободорадикальною теорією старіння, вперше описаною в 1956 р., вільні радикали руйнують клітини організму з часом. Різні дослідження та теорії пов'язують з окислювальним стресом через вільні радикали розвиток різних захворювань, таких як:

захворювання центральної нервової системи, такі як хвороба Альцгеймера та інші види деменції;

серцево-судинні захворювання;

аутоімунні та запальні захворювання, такі як ревматоїдний артрит та рак;

катаракта та вікове погіршення зору;

пов'язані з віком зміни зовнішнього вигляду, такі як втрата еластичності шкіри, зморшки, сиве волосся, випадання та зміна текстури волосся;

цукровий діабет;

генетичні дегенеративні захворювання, такі як хвороба Хантінгтона чи хвороба Паркінсона.

Антиоксиданти - це хімічні речовини, які зменшують або запобігають дії вільних радикалів. Жоден антиоксидант не може боротися з наслідками всіх вільних радикалів. Так само, як вільні радикали викликають різні ефекти в різних областях тіла, кожен антиоксидант поводиться по-різному через його хімічні властивості.

Тисячі хімічних речовин можуть діяти як антиоксиданти. Вітаміни C і E, глутатіон, бета-каротин і рослинні естрогени, звані фітоестрогенами, відносяться до багатьох антиоксидантів, які можуть нівелювати дейність вільних радикалів. Так, для отримання антиоксидантів з їжі варто додати до свого раціону моркву, ягоди, цитрусові та продукти з сої.

Людям, зацікавленим у боротьбі зі старінням, пов'язаним із вільними радикалами, слід уникати загальних джерел вільних радикалів, таких як забруднення навколишнього середовища, куріння та надмірного споживання алкоголю, а також дотримуватися здорової та збалансованої дієти, багатої на антиоксиданти.

Тому збалансовані вітамінні комплекси, такі як Orthomol Cardio (Ортомол Кардіо) є одним із заходів профілактики серцево-судинних захворювань.

Судини скажуть вам спасибі за:

Коензим Q10 – покращує кровообіг та зміцнює загальний імунітет.

L-карнітин бере участь у транспортуванні основного енергетичного нутрієнта для серцевого м'яза – жирних кислот, крізь клітинні мембрани, забезпечуючи тим самим інтенсивне харчування серцевого м'яза.

Цинк – регулює кількість кальцію в клітинах серцевої тканини, запобігаючи виникненню аритмії та серцевої недостатності.

Селен – є захистом від вільних радикалів та профілактикою атеросклерозу.

Магній - забезпечує постачання кисню до клітин, регулює енергетичний обмін.

Йод – покращує еластичність кровоносних судин та нормалізує кров'яний тиск.

Ресвератрол – знижує рівень холестерину, регулює скорочувальну здатність серця.

Вітаміни групи В: В1, В2, В3, В6, В9 – беруть участь у регуляції артеріального тиску.

Омега-3 жирні кислоти EPA та DHA – уповільнюють утворення тромбів, підтримують нормальну роботу серця та зміцнюють загальний імунітет.

Какао регулює кров'яний тиск.

Збалансований склад вітамінів та нутрієнтів містять готові вітамінні комплекси. Наприклад, Orthomol Cardio (Ортомол Кардіо). Склад вітамінно-мінерального комплексу Orthomol Cardio забезпечує повноцінне харчування та підтримання в тонусі серцевого м'яза та судин.

При виявленні факторів ризику розвитку венозних захворювань, таких як стояча або сидяча робота, гіподинамія, професійні заняття спортом, а також перших ознак порушень венозного кровообігу, наприклад тяжкості в ногах, підвищеної стомлюваності, наявності розширених судин або капілярів шкіри, з метою профілактики призначається постійне носіння медичного компресійного трикотажу – панчох, гольфів чи колгот.

Крім харчування, відмовитися від шкідливих звичок, одним із способів профілактики хвороб серцево-судинної системи є фізичні навантаження. Така активність дозволяє зберігати оптимальну масу тіла та тренує серце. Можна рухатись, займатися фітнесом, регулярно виконувати фізичні вправи. Не забуваючи при цьому про режим відпочинку та сну.

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