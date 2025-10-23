Волосся сиплеться жмутами: головні причини та поради лікарів

Випадання волосся

З настанням осені багато людей помічають, що на гребінці залишається більше волосся, ніж зазвичай. Лікарі запевняють: це природний процес, пов’язаний із сезонними змінами, а не завжди ознака серйозних проблем.

Про це повідомило видання Daily Mail.

За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), понад 8 мільйонів жінок і близько 6,5 мільйона чоловіків у країні стикаються з випадінням волосся. Осіннє «линяння» — одна з найпоширеніших причин тимчасового витончення.

Дерматолог доктор Пол Фаррант пояснює, що у людини приблизно 100 тисяч волосин, і близько 10% з них перебувають у фазі випадіння у будь-який момент. Однак зі зниженням температури частина фолікулів синхронно переходить у стан спокою, через що волосся починає випадати активніше — зазвичай у вересні або жовтні.

Доктор Фаррант припускає, що така реакція організму частково пов’язана з літнім підвищенням рівня вітаміну D, який впливає на активність фолікулів і може стимулювати перехід більшої кількості волосся у фазу спокою восени. Водночас він заспокоює: сезонне линяння триває недовго — приблизно три місяці — і не призводить до суттєвого порідіння шевелюри.

Фахівець наголошує, що у 90% людей волосся у цей період залишається у фазі росту, тому хвилюватися не варто. Але якщо випадіння стає локальним, утворюються помітні залисини або волосся випадає жмутами, варто звернутися до дерматолога, адже це може бути ознакою інших проблем — наприклад, андрогенної алопеції, псоріазу чи порушень роботи щитоподібної залози.

Щоб мінімізувати сезонну втрату волосся, експерти радять приділяти увагу харчуванню. Волосся складається переважно з білка, тому дієта має бути збалансованою та містити білкові продукти — рибу, яйця, бобові, м’ясо. Важливо також отримувати достатню кількість заліза, цинку, фолатів та омега-3 жирних кислот.

Окрім харчування, лікар радить дбати про стан шкіри голови. Взимку вона схильна до сухості, тому не варто надмірно часто мити голову — це може позбавити волосся природних олій і спричинити подразнення чи свербіж. У літній період, коли люди більше пітніють, миття можна проводити частіше, щоб запобігти закоркуванню пор і накопиченню шкірного сала.

Серед додаткових факторів, які можуть впливати на стан волосся, — стрес. Психоемоційне напруження нерідко призводить до вогнищевого випадіння (алопеції), коли імунна система атакує волосяні фолікули.

Якщо ж аналізи виявляють нестачу поживних речовин або спадкову схильність, лікар може призначити спеціальне лікування. Серед ефективних методів — PRP-терапія, коли пацієнтові вводять у шкіру голови власну плазму для стимуляції росту волосся, або медикаментозне лікування, наприклад, міноксидилом, який покращує кровообіг у фолікулах.

