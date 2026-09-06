Дівчина ледь не померла через рідкісний синдром Рапунцель: що сталося

Волосся

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16-річна дівчина потрапила до лікарні через тривале блювання, а обстеження виявило в її шлунково-кишковому тракті величезний клубок волосся. Медики діагностували надзвичайно рідкісний синдром Рапунцель.

Про незвичайний випадок йдеться у дослідженні, опублікованому в Journal of Medical Case Reports, пише Science Alert.

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Що відомо про інцидент

Синдром Рапунцель є рідкісним ускладненням трихотиломанії — розладу, за якого людина компульсивно вириває власне волосся. Якщо людина також ковтає волосся, цей стан називають трихофагією.

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Волосся практично не перетравлюється в організмі, оскільки складається переважно з кератину. Тому воно може поступово накопичуватися у шлунку та формувати щільну масу, яку в медицині називають трихобезоаром.

У випадку 16-річної пацієнтки комп’ютерна томографія показала, що клубок волосся заповнив шлунок і простягнувся до дванадцятипалої кишки, перекривши травний тракт.

Медики не змогли видалити утворення за допомогою ендоскопа, тому дівчині провели операцію.

Після хірургічного втручання пацієнтка розповіла лікарям, що приблизно два роки тому почала виривати та ковтати власне волосся. Водночас вона робила це лише близько одного разу на тиждень і щоразу виривала приблизно три волосини.

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Це могло пояснити, чому проблема тривалий час залишалася непоміченою.

Особливістю випадку стало те, що у дівчини не було помітного випадіння волосся чи залисин, які могли б вказати на трихотиломанію. Також медики не виявили в неї психічних розладів, які часто можуть бути пов’язані з такою поведінкою.

Дівчина мала напади мігрені та циклічного блювання, які почалися ще в дитинстві. Через це вона навчалася вдома.

Після операції пацієнтці призначили сертралін та направили на когнітивно-поведінкову терапію.

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Автори дослідження наголошують, що трихобезоари можуть становити серйозну небезпеку для здоров’я та в окремих випадках бути смертельно небезпечними. Вони закликають лікарів враховувати можливість такого діагнозу в підлітків із тривалими нудотою, блюванням або болем у животі — навіть якщо немає видимих ознак випадіння волосся чи супутніх психічних розладів.

Медики також зазначають, що через сором і страх осуду люди можуть приховувати звичку виривати та ковтати волосся, тому виявити проблему на ранньому етапі буває складно.

Раніше 28-річній канадці Кайлі Лайелл лікарі тривалий час пояснювали втрату ваги, випадіння волосся, свербіж шкіри та задишку стресом. Після появи пухлин на шиї та під пахвою вона домоглася додаткового обстеження, яке виявило лімфому Ходжкіна II стадії. Жінка пройшла хіміотерапію і нині повністю подолала хворобу.

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