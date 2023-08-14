Волосся буде як після салону: пивні маски в домашніх умовах

Секрет здоров'я та краси полягає не лише в природних даних чи спадковості, а й у правильному догляді за собою. Тому представниці прекрасної статі використовують усі можливі способи, щоб мати неперевершений вигляд. Та коли немає можливості відвідати салон краси чи придбати дорогі косметичні засоби, варто вдатися до простих домашніх процедур. Якщо хочеться мати густе, сильне, пружне та блискуче волосся, можна скористатися звичайним пивом. І не буде потреби переплачувати за професіональний догляд, коли є можливість приготувати цілющу маску вдома з найпростіших складників. А результат такої процедури буде не гіршим, ніж після салону. Отже, розбираємося, чим корисні пивні маски і як правильно їх робити, щоб отримати еластичні та міцні локони.

Користь пивних масок для волосся

Пиво одержують шляхом бродіння солоду за допомогою дріжджів. Цей напій люблять у багатьох країнах світу, завдяки його смаку та аромату. А ще пиво має цілющі косметичні властивості. Ще наші бабусі використовували його як засіб проти вугрових висипань, для омолодження шкіри та боротьби від дрібних зморшок, і від жирного блиску. Також цей хмільний напій не менш корисний для волосся та шкіри голови. Оскільки містить вітаміни А, С, Е та групи В, корисні мінерали, які надають волоссю міцності і прискорюють його ріст.

Пивні дріжджі зміцнюють корені волосся, попереджуючи його випадіння, вирівнюють структуру та пришвидшують ріст.

Калій, мідь та залізо, що містяться у пиві, живлять волосяні цибулини та прискорюють процеси обміну корисних речовин.

Вітамін С зміцнює імунітет волосся та захищає шкіру голови від шкідливих зовнішніх факторів.

Хміль є стимулятором для росту волосся, надаючи йому природнього блиску, та очищує шкіру голови від надлишкового жиру.

Амінокислоти впливають на структуру та еластичність локонів, зміцнюючи їх, і запобігають січенню кінчиків.

Органічні кислоти поновлюють та нормалізують обмін речовин у тканинах, насичуючи волосяні цибулини киснем.

Пиво також допомагає у боротьбі з лупою. Етиловий спирт, що міститься у напої, має антибактеріальну дію, підсушує шкіру голови, чим зменшує свербіж.

Правила приготування та застосування пивних масок

Корисні властивості має лише пиво, виготовлене на основі натуральної сировини. А той напій, що має у своєму складі хімічні домішки не принесе користі для волосся. Щоб отримати гарний результат від пивних масок, необхідно дотримуватися кількох рекомендацій.

Щоб приготувати маску для волосся із пива, можна брати будь-який сорт. Але блондинкам слід уникати темних сортів, оскільки таке пиво впливає на колір волосся.

Не варто робити маски тим, хто має захворювання шкіри чи порізи, рани та опіки. Оскільки напій містить дріжджові грибки, що можуть сприяти розмноженню інших організмів.

Перед використанням напою, треба його підігрівати та позбавляти від газу, тоді така маска для волосся буде ефективнішою.

Для сухого волосся у пивну маску слід додавати яйця, ефірні олії чи молочні жирні продукти.

Перед використанням маски слід обов’язково перевірити її на переносимість. Нанести трохи суміші на зап’ястя та почекати 20 хвилин, якщо почервоніння не буде, значить, алергії немає.

Наносити пивні маски потрібно на вологе волосся, спочатку на прикореневу зону, потім по всій довжині. Тримати слід до 40 хвилин, обгорнувши харчовою плівкою та рушником. Змивати необхідно теплою водою та шампунем.

Пивну маску варто робити кожні 3 дні, якщо волосся сухе, то 1 раз на тиждень. Результат від масок буде вже спостерігатися після 12 процедур.

ТОП-3 рецепти масок з пива

Проти випадіння волосся. Для маски потрібно взяти 50 г пива, 10 крапель реп’яхової олії, 1 жовток, 3-4 краплі сандалового ефіру. Підігріваємо пиво і олію, додаємо жовтки та ефір, збиваємо суміш, наносимо на волосся. Маску тримаємо 25 хвилин, потім ретельно миємо голову теплою водою з шампунем. Після такої маски волосся буде міцним, зменшиться випадіння та відновиться його структура.

Для маски потрібно взяти 50 г пива, 10 крапель реп’яхової олії, 1 жовток, 3-4 краплі сандалового ефіру. Підігріваємо пиво і олію, додаємо жовтки та ефір, збиваємо суміш, наносимо на волосся. Маску тримаємо 25 хвилин, потім ретельно миємо голову теплою водою з шампунем. Після такої маски волосся буде міцним, зменшиться випадіння та відновиться його структура. Для росту волосся. Для приготування маски необхідно 10 крапель олії льону, 30 г пива, 10 г звичайних дріжджів. Потрібно підігріти пиво, додати дріжджі та дати суміші постояти, поки утвориться піна. Потім влити олію, добре перемішати та нанести на волосся. Через 20 хвилин ретельно вимити голову. У результаті такої процедури активується ріст волосся.

Для приготування маски необхідно 10 крапель олії льону, 30 г пива, 10 г звичайних дріжджів. Потрібно підігріти пиво, додати дріжджі та дати суміші постояти, поки утвориться піна. Потім влити олію, добре перемішати та нанести на волосся. Через 20 хвилин ретельно вимити голову. У результаті такої процедури активується ріст волосся. Зміцнення волосся. Щоб приготувати маску, слід узяти 100 г пива, 10 г цукру, 10 г гірчичного порошку, 10 г оливкової олії. Необхідно змішати гірчицю та цукор, суміш розвести у теплому пиві. Потім всипати олію, розмішати та на 15 хвилин нанести по всій довжині волосся. Така маска покращить кровообіг, активує обмін речовин, волосся стане міцним, пружним та блискучим.

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