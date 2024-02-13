Вона перевершує навіть дорогу сьомгу і форель: названо найкориснішу рибу для літніх людей

Лікарі наголошують на тому, що оселедець значно корисніший, ніж дорога червона риба виду лососевих. Це пов’язано з тим, що його не вирощують у штучних водоймах, а виловлюють з природного середовища. Натомість, форель та сьомгу, яку вирощують на фермах, годують різноманітними добавками, через що втрачається цінність м’яса. Оселедець, який живе у холодних водах, містить поліненасичені жирні кислоти омега-3, які є неоціненним для нашого організму. Бо ми можемо взяти їх лише з продуктів харчування, зокрема, з риби. Розповідаємо, у чому користь оселедця для здоров’я людей зрілого віку.

Яка користь оселедця для людей зрілого віку

Зміцнення серцево-судинної системи. Завдяки жирним кислотам омега-3, що містяться в оселедці, знижується рівень поганого холестерину в крові, зменшуються ризики патологічних захворювань серця. Також ця риба здатна зменшити запальні процеси в організмі, що провокують інфаркти та інсульти.

Завдяки жирним кислотам омега-3, що містяться в оселедці, знижується рівень поганого холестерину в крові, зменшуються ризики патологічних захворювань серця. Також ця риба здатна зменшити запальні процеси в організмі, що провокують інфаркти та інсульти. Захист від вільних радикалів. Регулярне вживання оселедця нівелює ризики захворювання на рак. Оскільки в рибі міститься білок, який розщеплюється до коротких пептидів – амінокислот, що захищають клітини від впливу вільних радикалів, які спричиняють онкологію.

Регулярне вживання оселедця нівелює ризики захворювання на рак. Оскільки в рибі міститься білок, який розщеплюється до коротких пептидів – амінокислот, що захищають клітини від впливу вільних радикалів, які спричиняють онкологію. Здоров’я щитовидної залози. За рахунок вмісту селену оселедець позитивно впливає на роботу як серцево-судинної системи, так і щитовидної залози, також регулює рівень цукру в крові. Вживання оселедця попереджує захворювання на діабет другого типу, так як риба містить у своєму складі йод та хром.

За рахунок вмісту селену оселедець позитивно впливає на роботу як серцево-судинної системи, так і щитовидної залози, також регулює рівень цукру в крові. Вживання оселедця попереджує захворювання на діабет другого типу, так як риба містить у своєму складі йод та хром. Зміцнення кісткової тканини. Риба містить велику частку вітаміну D, тому здатна попередити захворювання на остеопороз і зміцнює суглоби, робить їх еластичними.

Риба містить велику частку вітаміну D, тому здатна попередити захворювання на остеопороз і зміцнює суглоби, робить їх еластичними. Підтримує належну роботу нервової системи і зміцнює імунітет. Завдяки вмісту амінокислот і поліненасичених жирів оселедець позитивно впливає на нервову систему і якість сну. Також зміцнює імунну систему, захищаючи від вірусних захворювань.

Кому не можна їсти оселедець

Варена чи запечена риба не принесе жодної шкоди для організму, якщо немає індивідуальної непереносимості. А от солоною рибою, яка більш звична для нас, зловживати не слід. Сіль затримує рідину, чим може викликати набряки тіла. Також може підвищуватися тиск і навантаження на серце, тому рибу не варто їсти тим, хто хворіє на гіпертонію. Солоний оселедець не слід їсти людям, які мають проблеми з нирками.

Лікарі також не рекомендують вживати солону рибу годуючим жінкам, бо вона є сильним алергеном, тому може нашкодити немовляті. Окрім того, солона риба впливає на смак грудного молока.

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