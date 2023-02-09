ВООЗ: кожному четвертому українцю загрожує психічний розлад на тлі війни

Кожна четверта людина в Україні перебуває під загрозою тяжких психічних захворювань.

В Україні чверть населення може страждати від розладів психічного здоров'я на тлі важкої війни і постійних обстрілів, які тривають вже майже рік.

Про це заявив спеціальний радник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Мішель Казачкін, інформує Reuters.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, на даний момент кожна четверта людина в Україні перебуває під загрозою тяжких психічних захворювань.

Казачкін сказав, що під час нещодавнього візиту до Дніпра бачив десятки військовослужбовців, госпіталізованих із "гострою тривогою, депресією та психічними розладами".

"Психічне здоров’я стає основною проблемою охорони здоров’я в Україні. Війна та її наслідки призвели до збільшення вживання дозволених і заборонених психоактивних речовин", – додав він.

Раніше ТСН.ua писав, як пережити ситуацію невідомості, якщо рідна людина зникла під час війни.

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