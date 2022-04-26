ВООЗ підтвердила дві додаткові атаки на заклади охорони здоров’я та медиків в Україні

ВООЗ підтвердила дві додаткові атаки на заклади охорони здоров’я та медиків в Україні

Від початку широкомасштабної війни 73 людини з медичної галузі загинули, а 52 були поранені.

Станом на 25 квітня в Україні зафіксовано 164 напади на заклади охорони здоров’я та медиків.

Ці атаки відбулися у період із 24 лютого по 16 квітня, і у них загинуло 73 людини і 52 були поранені, повідомляє ВООЗ (World Health Organization Ukraine).

"Охорона здоров’я ніколи не повинна бути мішенню", - додали в організації.

Нагадаємо, внаслідок артилерійського обстрілу Чернігова, що армія РФ вчергове здійснила 13 березня, в приміщення міської лікарні №3 потрапив ворожий снаряд. Він вщент зруйнував рентгенологічне відділення.

Як повідомлялося раніше, понад 700 загиблих і 40 зниклих безвісти - таку статистику жертв російських обстрілів озвучив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, але це дуже попередні цифри. Уже тиждень як місто не чує обстрілів. Багато де бракує світла та води, залишається скрута з харчами. Через зруйновані мости і дороги доїхати до міста стало вкрай складно.

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