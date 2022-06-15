ВООЗ підтвердила п'ять додаткових атак на заклади охорони здоров’я в Україні під час війни

ВООЗ підтвердила п'ять додаткових атак на заклади охорони здоров’я в Україні під час війни

Загинуло 76 людей і 59 були поранені.

Станом на 10 червня в Україні зафіксовано 295 нападів на охорону здоров’я.

Про це повідомляє World Health Organization Ukraine.

Ці атаки відбулися у період із 24 лютого по 30 травня, і у них загинуло 76 людей і 59 були поранені.

"Охорона здоров’я ніколи не повинна бути мішенню", - додали фахівці.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Нагадаємо, раніше МОЗ перелічило препарати, які застосовуватимуть для боротьби з COVID-19 у лікарнях.

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