ВООЗ підтвердила п'ять додаткових атак на заклади охорони здоров’я в Україні під час війни

Загинуло 76 людей і 59 були поранені.
Станом на 10 червня в Україні зафіксовано 295 нападів на охорону здоров’я.
Про це повідомляє World Health Organization Ukraine.
Ці атаки відбулися у період із 24 лютого по 30 травня, і у них загинуло 76 людей і 59 були поранені.
"Охорона здоров’я ніколи не повинна бути мішенню", - додали фахівці.
24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Нагадаємо, раніше МОЗ перелічило препарати, які застосовуватимуть для боротьби з COVID-19 у лікарнях.
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