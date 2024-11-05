Проти яких хвороб потрібно терміново розробляти вакцини: ВООЗ опублікувала список

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) представила перший глобальний перелік ендемічних патогенів та наголосила на необхідності термінової розробки вакцин проти них.

Про це організація повідомила на офіційному сайті.

Серед основних загроз зазначено ВІЛ, малярію та туберкульоз, які щороку забирають життя 2,5 мільйона осіб у світі. Також до списку увійшли стрептокок групи А і Klebsiella pneumoniae, резистентність яких до антибіотиків робить їх особливо небезпечними.

Директорка відділу імунізації ВООЗ Кейт О'Браєн підкреслила, що нові вакцини часто створюються на основі потенційного прибутку, а не реального впливу на життя людей.

"У цьому дослідженні використовується широкий досвід і дані для оцінки вакцин, які не тільки істотно знизять рівень захворювань, що сьогодні сильно впливають на людей, але й зменшать медичні витрати, з якими стикаються сім'ї та системи охорони здоров'я", — розповіла науковиця.

ВООЗ також представила перелік захворювань, вакцини проти яких потребують термінової розробки. До списку увійшли:

стрептокок групи А;

вірус гепатиту С;

ВІЛ-1;

Клебсієла пневмонія.

Крім того, ВООЗ зазначила про потребу подальшої розробки вакцин проти таких патогенів, як цитомегаловірус, вірус грипу, різні види лейшманії, нетифозні сальмонели, норовірус, малярія, види Shigella та золотистий стафілокок.

У списку патогенів, вакцини проти яких перебувають на стадії офіційного схвалення, вказані:

вірус Денге;

стрептокок групи В;

позакишкова патогенна E. coli;

мікобактерії туберкульозу;

респіраторно-синцитіальний вірус (RSV).

Цей перелік стане основою для програми ВООЗ з імунізації на найближчі шість років, орієнтуючи зусилля на населення країн з низьким і середнім рівнем доходу.

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