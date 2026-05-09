Вороги імунітету: ці продукти можуть підкосити ваше здоров’я

Продукти можуть впливати на роботу нашої імунної системи / © Associated Press

Їжа відіграє важливу роль у формуванні імунітету, оскільки існують певні продукти, здатні послабити захист вашого організму.

Про це пише Health Shots.

Цукор

Давно доведено, що надмірне споживання цукру сповільнює дію лейкоцитів у боротьбі з бактеріями та вірусами, що погіршує роботу імунної системи.

Оброблені продукти

Оброблені продукти містять велику кількість натрію, шкідливих жирів, штучних консервантів і домішок, які призводять до хронічного запалення та послаблюють імунітет.

Алкоголь

Якщо ви щовечора після роботи тягнетеся за склянкою алкоголю, потрібно з цим боротися, оскільки надмірне вживання алкоголю пригнічує імунну функцію, що призводить до інфекцій.

Смажені страви

На імунну функцію може вплинути також надмірне вживання смаженої їжі, адже це призводить до окислювального стресу та хронічного запалення в організмі.

Трансжири

Фастфуд, магазинна випічка містять велику кількість трансжирів, які негативно впливають на здоров’я, зокрема послаблюють імунну систему. Так відбувається через те, що фосфоліпіди — важлива сировина для синтезу регуляторних молекул імунної системи, а наявність трансжирів порушує цей процес.

Каші швидкого приготування

Вівсянка швидкого приготування, різноманітні пластівці мають низьку поживну цінність і мінімальний вміст клітковини, що призводить до дисбалансу кишківникового мікробіома, від якого залежить і сильний імунітет.

