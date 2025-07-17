Вплив кави на потенцію чоловіків: результат може здивувати

Багато людей починають свій день саме із чашки кави / © pixabay.com

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Кава є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Учені дослідили, як кава впливає на чоловічу потенцію. Деякі дослідження вказують на позитивний ефект помірного споживання кави на еректильну функцію, тоді як інші застерігають про можливі негативні наслідки у разі надмірного споживання.

Дослідження, зокрема, показало, що чоловіки, які споживають від 85 до 170 міліграмів кофеїну на день (приблизно 1-2 чашки кави), на 42% рідше страждають від еректильної дисфункції порівняно з тими, хто не вживає кофеїн, пише Комментарії.

Цей ефект пояснюється тим, що кофеїн сприяє розслабленню гладких м’язів та покращенню кровотоку в статевому члені, що є ключовим для досягнення та підтримки ерекції.​ Крім того, зазначається, що споживання кофеїну знижує ймовірність розвитку еректильної дисфункції, особливо у чоловіків із надмірною вагою та ожирінням.

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Кофеїн має фармакологічні ефекти, які покращують функцію ендотелію та збільшують вироблення оксиду азоту, що сприяє розширенню судин і покращенню кровотоку.

​Хоча помірне споживання кави може позитивно вплинути на потенцію, надмірне вживання кофеїну може мати зворотний ефект.

Високі дози кофеїну можуть викликати безсоння, нервозність, підвищену частоту серцевих скорочень та підвищення артеріального тиску. Ці фактори можуть негативно впливати на загальний стан здоров’я та, як наслідок, на сексуальну функцію.​

Раніше дослідники з’ясували, що кава у правильних пропорціях корисна для здоров’я: вона допомагає жити довше, поліпшує структуру мозку.

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