Вражає 90% пацієнтів: поведінка уві сні, яка може бути попереджувальною ознакою деменції

Існує одна дуже важлива ознака деменції з тільцями Леві, на яку мало хто звертає увагу. Але вона проявляється доволі часто.

Деменція включає в себе цілу групу симптомів, які вирізняються постійним зниженням когнітивної функції. Існує багато типів цього стану, але найбільш поширенним вважається деменція з тільцями Леві (друга за поширеністю у світі після хвороби Альцгеймера). Викликана вона розвитком білкових відкладень (тілець Леві) у нервових клітинах в областях мозку, які беруть участь у пам'яті, рухах та мисленні.

Лікарі впевнені, що існує одна поведінка уві сні, яка точно вказує на розвиток деменції. І хоча кожен із нас може прокинутися через жахіття вночі чи мати проблеми з засинанням час від часу, проте якщо ваші рідні скаржаться, що ви б'єтеся ногами чи кричите у глибокому сні, це причина занепокоїтися та пройти обстеження.

За словами Евеліни Сабонайте, лікарки та клінічної дієтологині, люди з деменцією можуть мати труднощі з обробленням складних емоцій чи досвіду минулих подій через втрату пам'яті або погіршення когнітивних функцій, що пов'язане з прогресуванням хвороби.

Як результат, такі люди можуть намагатися виявляти себе через фізичні дії замість вербального спілкування. Оскільки спогади стають найбільш відчутними під час сну, то й рухи відбуваються саме в цей період.

Зазвичай починається все на п'ятій стадії (швидкий сон), яка настає приблизно на 90 хв після того, як людина задрімає. На цій стадії більш яскраві сни. Вони можуть бути химерними й фантастичними.

За даними клініки Mayo Clinic, деменція з тільцями Леві може спричинити розлади поведінки у стадії швидкого сну, що означає, що людина починає відтворювати події, які їй сняться, за допомогою криків чи фізичних рухів, пов'язаних із виконанням завдання зі сну.

В Міжнародному журналі геріатричної психіатрії був опублікований огляд, який вказує, що принаймні одна форма порушення сну зазвичай присутня у 90% людей з деменцією з тільцями Леві. Дослідження базувалося на 70 статтях, які включали 20 різних експериментів зі сном. Національна служба охорони здоров'я Великої Британії рекомендує одразу звернутися до лікаря, якщо у вас є цей чи інші симптоми деменції. За допомогою кількох простих перевірок можна спробувати з'ясувати причини симптомів та розпочати лікування.

Окрім проблем зі сном, у людей із цим типом деменції (з тільцями Леві) можуть також проявлятися інші ознаки:

проблеми з розумінням, швидким мисленням;

погане візуальне сприйняття;

втрата (повна чи часткова) пам'яті;

погіршення мови.

Хоча деякі фактори ризику розвитку деменції важко виправити (генетична схильність, вік), інші можна коригувати, якщо виявити проблему вчасно. Ведення здорового способу життя, здорове харчування та регулярні фізичні вправи допомагають покращити стан пацієнтів із деменцією.

Читайте також: