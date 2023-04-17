Вражаючі результати нового дослідження: стародавній вірус може бути ключем до лікування раку легенів

Нове дослідження показало, що залишки стародавніх вірусів, які зберігаються в ДНК людини, можуть допомогти боротися з раком легенів.

Вчені з Френсіс Крік Інституту, частково фінансовані організацією Cancer Research UK, виявили, що ці віруси, звані ендогенними ретровірусами, перебувають у сплячому стані у більшості людей, але можуть бути “пробудженої” в ракових тканинах.

Про це йдеться у yahoo.

Але, вивчаючи тканини легеневої ракової хвороби у мишей та людських тканин, вчені виявили, що коли ці клітини активуються, вони можуть викликати імунну відповідь від В-клітин, які є білими кров'яними клітинами, що створюють антитіла проти хвороб.

Отже, коли стародавні ендогенні "ретровіруси прокидаються" у ракових ділянках, наше тіло створює біологічну відповідь для боротьби з раком.

"Імунна система вводиться в оману і вважає, що клітини пухлини заражені, і намагається знищити вірус, так що це як система сигналізації", — розповів професор Джордж Кассіотіс, керівник лабораторії ретровірусної імунології у Кріку, в інтерв'ю BBC.

Це відкриття дозволить вченим наблизитися до створення більш ефективних методів лікування раку легенів, заявив він.

"З більш глибоким дослідженням ми можемо розглядати можливість створення вакцини для лікування раку, яка складатиметься з активованих генів ERV для підвищення вироблення антитіл на місці раку пацієнта і, сподіваємося, покращити результати імунотерапії", — сказав професор Кассіотіс в заяві з Френсіс Крік Інституту.

Він додав: "Гени ERV приховувалися як вірусні сліди в геномі людини протягом тисяч або мільйонів років, тому цікаво думати, що хвороби наших предків можуть бути ключем до лікування хвороб сьогодення".

Джуліан Даунворд, науковий директор та керівник лабораторії онкогенної біології в Френсіс Крік Інституті сказав: "Ця робота відкриває безліч нових можливостей для покращення відповіді пацієнта на імунотерапію, яка є важливим кроком у допомозі більшій кількості людей пережити рак легенів".

За даними Американського товариства боротьби з раком, рак легенів є другим за поширеністю видом раку серед чоловіків і жінок у Сполучених Штатах Америки (за винятком раку шкіри). Організація оцінює, що в 2023 році в США буде понад 238 340 нових випадків раку легенів і 127 070 смертей від цієї хвороби.

Нагадаємо, що один із видів раку можна виявити на обличчі хворої людини, - це карцинома легень, симптоми якої часто ігнорують або діагностують інші менш серйозні проблеми.

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