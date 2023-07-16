Вразив навіть лікарів: Герой України, який прикутий до ліжка через поранення голови, вже може говорити

Окрім словесної реакції, Шумей вже може піднімати голову, а також підтягувати себе плечовим поясом.

Бійця ЗСУ Віталія Шумея, який прикутий до ліжка через поранення голови, прооперували в Іспанії.

Про це "Суспільному" розповіла волонтерка з Чернігова Ірина Тимофеєва.

Операція тривала близько чотирьох годин та минула успішно.

Фото з відкритих джерел.

Під час перебування в Іспанії Віталія готували до цієї операції. Для йього йому потрібно було набрати вагу.

Це друга операція, яку провели Віталій іспанські медики.

Нагадаємо, командир ЗРК Віталій Шумей втратив можливість пересуватися, самостійно їсти та говорити після отримання мінно-вибухової травми влітку 2022 року у боях під Авдіївкою.

Наразі лікарі констатують прогрес у відновлення функцій мозку. Він зміг вимовити кілька фраз.

В іспанській лікарні з Віталієм - його батько. Тож він і повідомив, що Віталій заговорив. На запитання батька: "Можна я зроблю?" - він відповів: "Так, тато". А на уточнення, чого б йому хотілося випити, соку або води, відповів: "Сік".

Віталія лікують за рахунок небайдужих українців, повідомляє волонтерка. Їх вистачить до кінця серпня

Фахівці вже зробили бійцю всі надважливі операції на головному мозку та більше втручань не має бути.

Ірина, з посиланням на результати діагностики з відновлення функцій мозку Віталія, розповіла, що вони вразили навіть лікарів: на такий прогрес ніхто не сподівався. Наразі, окрім словесної реакції, Шумей вже може піднімати голову, а також підтягувати себе плечовим поясом.

До Іспанії (Барселони) Віталія оперували в лікарнях Києва, Дніпра та Чернігова.

Тим часом кожен сантиметр просування ЗСУ на фронті дається кров'ю українських захисників. Наших поранених воїнів після тяжких боїв рятують у стабілізаційних пунктах. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побувала на одному зі стабілізаційних пунктів під Бахмутом.

Читайте також: