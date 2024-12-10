Врятували дев'ять життів: 13-річний хлопчик і 30-річний чоловік стали посмертними донорами (деталі, фото)

Восьмирічний хлопчик з Дніпропетровщини та 35-річний киянин отримали нові серця, а багатодітна мама з Миколаївщини – здорові легені.

У День Святого Миколая столичні медики-трансплантологи подарували шанс на життя трьом людям. Восьмирічний хлопчик з Дніпропетровщини та 35-річний киянин отримали нові серця, а багатодітна мама з Миколаївщини – здорові легені. Їхніми посмертними донорами стали 13-річний хлопчик з Одещини та 30-річний чоловік з Київщини, рішення родичів померлих врятувало загалом дев'ять життів.

Деталі повідомили в Інституті серця Міністерства охорони здоров'я України.

В Інституті серця МОЗ України 6 грудня провели три дуже важливі трансплантації.

Зокрема, нові легені отримала 35-річна Маргарита з Миколаївщини – мама п'ятьох дітей. Упродовж останніх п'яти років вона потерпала від тяжкого захворювання цього органу. Два з них жінка провела у будинку пристарілих, бо потребувала спеціального догляду.

А 8-річний Тихон з Дніпропетровщини нарешті дочекався здорового серця. Хлопчик страждав ввід дилятаційної кардіоміопатії, що розвинулася після важкого вірусного захворювання.

Врятований восьмирічний Тихон / Фото: Інститут серця МОЗ України

Трансплантацю серця того дня провели також 35-річному Ігорю з Києва. Чоловік очікував на операцію більше двох років. Останній місяць він провів у реанімації під механічною підтримкою кровообігу.

35-річний киянин Ігор також отримав нове серце / Фото: Інститут серця МОЗ України

Ці та інші люди отримали можливість жити завдяки рішенню родичів двох померлих донорів.

"Донорами стали: 13-річний хлопчик з Одеської області (смерть мозку внаслідок крововиливу). Завдяки згоді батьків врятовано п'ятьох людей. 30-річний чоловік з Київської області (важкі травми внаслідок ДТП). Завдяки згоді родичів врятовано чотири людини. Всі трансплантації пройшли успішно, пацієнти стабільні та проходять реабілітацію. Низький уклін родинам донорів, які подарували шанс на нове життя", – резюмували в Інституті серця.

Нагадаємо, військовому, у якого уламок від снаряду застряг у серці, у Києві провели унікальну операцію.

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