Все, що потрібно знати про е-рецепт: фахівці МОЗ відповіли на найпоширеніші запитання

Від квітня 2023 року в Україні рецептурні ліки відпускаються за електронним рецептом. На які ліки повинні виписувати е-рецепт, що робити, якщо у пацієнта немає телефону, чи можна буде обирати препарат, читайте в матеріалі ТСН.ua

Що таке е-рецепт

Електронний рецепт є цифровим аналогом паперового рецепта, який створюється, зберігається та передається за допомогою електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Чи може лікар виписати е-рецепт на певну торгову назву препарату

Важливо — е-рецепт не містить торгових назв препаратів, а лише міжнародну непатентовану назву, тобто діючу речовину. Завдяки чому

пацієнт самостійно приймає рішення щодо бренду препарату із відповідною діючою речовиною.

Чи можна буде купити ліки за паперовим рецептом

За відсутності світла чи зв'язку в медичній установі лікар, як і раніше, зможе виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку — е-рецепт запроваджуватиметься поступово.

Хто може виписати електронний рецепт

Випросити е-рецепт можуть лікарі будь-якого фаху у державних, комунальних чи приватних клінік чи лікар-ФОП.

У віддалених регіонах паперовий рецепт на ліки може виписати фельдшер.

На які препарати потрібно мати е-рецепт

Е-рецепт потрібно мати на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби на які потрібний рецепт. При цьому перелік рецептурних ліків не розширюється. Усі ліки, які й раніше підлягали відпустці за рецептом лікаря, можна буде отримати, зокрема, і за електронним рецептом.

Чи потрібна декларація з сімейним лікарем, щоб отримати е-рецепт

Не обов'язково, електронний рецепт можна отримати незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. Голованя умова для отримання — пацієнт повинен бути обов'язково зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я – це проста процедура, яку може швидко здійснити будь-який лікар.

Як отримати е-рецепт

Потрібно звернутися до лікаря, який встановить діагноз і випише рецепт на ліки. У разі тривалого лікування гострого або хронічного загострення повторний електронний рецепт можна буде отримати дистанційно.

На телефон пацієнта приходить СМС з кодом рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці.

Якщо у пацієнта не має телефона, чи може він отримати е-рецепт

Якщо у людини не має мобільного телефону, лікар надрукує спеціальну інформаційну пам'ятку, де будуть вказані:

деталі призначення препарату, номер та код для погашення рецепта в аптеці.

Чи може пацієнт купити меншу кількість ліків за рецептом, ніж призначив лікар

Так, за електронним рецептом ліки можна придбати частково, менше, ніж виписав лікар. Можна одноразово погасити рецепт на мінімальну кількість препарату (блістер або ампулу). Для відпустки залишку ліків повторно отримувати рецепт не потрібно.

Як отримати е-рецепт на Доступні ліки

За програмою Доступні ліки можна отримати лікарський препарат із затвердженого списку безкоштовно або за часткову оплату.

Щоб скористатися таким рецептом, потрібно прийти на прийом до лікаря. Лікар встановлює діагнозу , перевіряє актуальність мобільного номера пацієнта в електронній системі та виписує е-рецепт.

На телефон пацієнта приходить СМС з кодом рецепта й кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці.

В аптеці, яка є учасницею програми Доступні ліки для отримання препаратів потрібно назвати номер рецепта. Пацієнту запропонують на вибір потрібні ліки. Потрібно обрати потрібні та назвати чотиризначний код. Після цього пацієнт отримує те, що йому прописали у рецепті.

Скільки дійсний електронний рецепт

Термін дії електронного рецепта становить 30 днів з дати виписування.

Новий електронний рецепт на Доступні ліки та інсулін лікар зможе виписати до закінчення строку попереднього рецепта:

Від 7 днів, якщо попередній рецепт розрахований на 21 і більше днів.

Від 3 днів, якщо ліків у попередньому рецепті менш ніж на 21 день.

Відпуск ліків за е-рецептом на території, де ведуться бойові дії

На період воєнного стану в Україні діятиме виняток на придбання рецептурних ліків без рецепта лікаря в межах територіальних громад, які розташовані в районі проведення активних воєнних (бойових) дій.

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