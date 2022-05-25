Всесвітній день щитоподібної залози: лікарі розповіли про профілактику та симптоми захворювання

Всесвітній день щитоподібної залози: лікарі розповіли про профілактику та симптоми захворювання

Щорічно 25 травня відзначають Всесвітній день щитоподібної залози.

Сьогодні, 25 травня, МОЗ нагадує про необхідність турботи та про профілактику захворювань щитоподібної залози, а також інформує про ознаки, що можуть вказувати на захворювання щитоподібної залози.

Пам’ятайте, якщо ви маєте симптоми, що вас турбують, потрібно негайно звернутися до сімейного лікаря, який за потреби випише направлення до ендокринолога.

У разі підозри на порушення функцій щитоподобної залози потрібно здати аналіз крові на рівень тиреоїдних гормонів (АТ-ТПО, АТ-ТТГ, ТТГ, Т3, Т4), за показаннями проводять сцинтиграфію та тонкоголкову біопсію.

А ще потрібно зробити УЗД. Це найбільш доступний і безпечний метод діагностики. Він дозволяє повністю візуалізувати залозу, оцінити її об'єми, структуру, ехогенність, кровоплин і стан регіональних лімфатичних вузлів.

Для цієї хвороби характерне збільшення об'єму залози, зміна контурів, зниження ехогенності, а також дифузна неоднорідність залози, підвищення кровотоку в залозі та збільшення регіональних лімфатичних вузлів. Інколи навіть під час профілактичного обстеження лікар бачить зміни, характерні для хвороби Хашимото.

Якщо лікар-гінеколог, до якого звернулася жінка, виявляє у неї ознаки цієї хвороби, спеціаліст направляє пацієнтку до ендокринолога. Гінекологічні та ендокринологічні хвороби дуже пов'язані між собою, тому пацієнту потрібна допомога як гінеколога так і ендрокринолога.

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