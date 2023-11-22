Всього п'ять хвилин на день і до -4 см в талії: японський метод, щоб випрямити спину і прибрати живіт

Через поширення сидячого способу життя у багатьох людей спостерігаються проблеми з хребтом. В Японії розробили спеціальний метод, який не лише допомагає випрямити спину, але й схуднути в талії до -4 см.

Близько 10 років тому лікар Фукуцудзи розробив просту, але ефективну техніку, яка допомагає корегувати фігуру та позбуватися в'ялого живота, повертаючи скелет у природне положення.

Для цього потрібно витратити всього лише 5 хвилин на день і навіть не рухатися, а лежати, але вже скоро контури тіла зміняться на краще: талія стане стрункішою, спина рівнішою. Коли метод вперше опублікували, книга японського лікаря розійшлася тиражем у понад 6 мільйонів копій. Але всю суть техніки можна описати кількома рядками.

Як правильно лежати на валику

Отже, щоб метод спрацював, необхідно запам'ятати кілька важливих правил:

Візьміть рушник і скачайте з нього тугий валик не менше 40 см завдовжки і 7-10 см завтошки. Щоб він не розмотувався, радимо його перев'язати. Сядьте на горизонтальну тверду поверхню: це може бути кушетка, масажний стіл, підлога з ковриком для фітнесу. Валик покладіть позаду себе. Акуратно опустіться на спину, щоб валик розташовувався точно поперек тіла під попереком (пупком). Це дуже важливий момент. Як правильно лежати на валику / Фото: Фото з відкритих джерел Розведіть ноги на ширину плечей, а потім зведіть стопи "косолапо" (великі пальці повинні торкатися один одного), п'яти повинні бути на відстані 20-25 см. Заведіть вигнуті прямі руки за спину долонями донизу так, щоб мізинці торкалися один одного. В такому положені потрібно провести всього 5 хвилин. Вставайте акуратно, адже суглоби та кістки під час вправи можуть зрушуватися.

Що дає валик під спину? Якщо все зробити правильно, то ви відчуєте, як скелет прийняв природне положення, випрямився. Поступово живіт буде втягуватися, а внутрішні органи розміщуватимуться в найбільш сприятливому для них місці.

Якщо вам складно витримати 5 хвилин, можете починати з 2-3 хвилин, поступово збільшуючи час. Вже за місяць таких щоденних занять ви помітите перші результати. Це чудова альтернатива зміцнюючим вправам для хребта.

Метод Фукуцудзи: протипоказання

Як і будь-яка методика, ця техніка має і свої протипоказання. Тому перед її використанням слід проконсультуватися з лікарем. Основні протипоказання: сколіоз, проблеми кульшових суглобів, може загостритися остеохондроз.

Важливо зрозуміти, що від час цієї статистичної вправи розтягуються суглоби та м'язи, тому спершу ви будете відчувати дискомфорт і біль.

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