Всього жменя цього горіха на день може знизити ризик серцевих захворювань і діабету

Хоча пекан може бути не першим горіхом, за яким ви потягнетеся в магазині, його поживні властивості та м'яка масляниста текстура роблять його неймовірно корисним.

Пекан багатий на поживні речовини, такі як антиоксиданти, клітковина, білок, ненасичені жири, фітонутрієнти (рослинні сполуки) та мінерали, тому існує безліч досліджень, які пов'язують вживання горіхів зі здоров'ям серця та контролем ваги.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Today, аби дізнатися про користь пекана, а також цікаві факти про горіх.

Факти про поживні властивості горіха пекан

Приблизно 20 половинок несолоного горіха пекан містить:

196 калорій

3 грами білка

20 грамів жиру

4 грами вуглеводів

3 грами клітковини (11% добової норми)

1,3 міліграма цинку (10% ДВ)

0,3 міліграма міді (35% ДВ)

1,3 міліграма марганцю (60% ДВ)

Користь горіха пекан для здоров'я

Поряд з іншими горіхами, пекан відомий своїм “хорошим” вмістом ненасичених жирів. Незважаючи на те, що пекан має маслянистий смак, він містить не більше жирів, ніж інші горіхи. Насправді, пекан містить найбільше клітковини на порцію серед усіх горіхів. Ці поживні речовини в поєднанні з антиоксидантами, фітонутрієнтами та мінералами роблять пекан переможцем у категорії запобігання серцевим захворюванням та контролю ваги.

В одному з перших досліджень впливу пекану на здоров'я серця порівнювали 19 чоловіків і жінок з нормальним рівнем холестерину в крові, які їли ¾ чашки пекану на день або уникали горіхів протягом восьми тижнів. В учасників, які вживали пекан, рівень холестерину ЛПНЩ (поганого холестерину) знизився на 10% через 4 тижні, а через 8 тижнів — на 6%. Автори дослідження пов'язують ці зміни з ненасиченими жирами, що містяться в горіхах.

Нещодавнє дослідження показало, що жменя горіхів пекан щодня може покращити певні маркери серцево-судинних та метаболічних захворювань, таких як діабет 2 типу. Дослідники дали 25 дорослим з надмірною вагою та ожирінням дієту, багату на пекан, протягом 4 тижнів і спостерігали позитивні зміни в сироватковому інсуліні, інсулінорезистентності та функції бета-клітин підшлункової залози (які відіграють вирішальну роль в управлінні рівнем цукру в крові). У групі з пеканом також спостерігалося зниження маркерів, пов'язаних із серцево-судинними захворюваннями.

Нарешті, нещодавнє дослідження на тваринах показало, що регулярне вживання горіхів пекан пов'язане зі зниженням рівня ожиріння та інших пов'язаних з ним захворювань, таких як жирова дистрофія печінки або діабет.

В ході дослідження мишам давали різні дієти і дійшли висновку, що дієта з високим вмістом жиру з пеканом знизила жирову масу, рівень холестерину в сироватці крові та інсуліну більш ніж на 40%. Більше того, у тварин, які їли більше пеканів, мікробіом кишечника був багатшим. Дослідження на тваринах не завжди перекладаються на людські результати, але ці дослідження є багатообіцяючими.

Чи є шкода від вживання горіхів пекан?

Пекан є корисною частиною збалансованої дієти. Тим не менш, він трохи калорійніший, ніж деякі інші горіхи. Наприклад, 30 г мигдалю, фісташок або кеш'ю містить 160 калорій, порівняно з 200 калоріями в одному грамі пекану. Тим не менш, різниця в 40 калорій досить незначна в загальній схемі вашої добової норми калорій.

Цікаві факти про горіхи пекан

Ви можете приготувати власне горіхове масло

Пеканова олія має насичений і тонкий солодкий смак, і ви можете легко приготувати її в домашніх умовах. Все, що вам знадобиться — це трохи горіхів пекан і кухонний комбайн або високошвидкісний блендер, а також будь-які інші добавки, які вам подобаються, наприклад, сіль, кориця або трохи кленового сиропу. Оскільки горіхи пекан м'які і мають натуральну олію, вони легко розбиваються.

Щоб приготувати горіхове масло, покладіть чашку або дві несолоних горіхів пекан в кухонний комбайн або блендер і додайте будь-які ароматизатори, наприклад, ¼ чайної ложки солі, 1 чайну ложку кориці або 1 столову ложку кленового сиропу. Тримайте кухонний комбайн на високій швидкості, поки горіхи не стануть однорідними та кремоподібними.

Дереву пекан потрібно 10 років, щоб дати горіхи

Дерево пекан є найбільшим представником родини гікорі. Вони дозрівають досить довго — близько 10 років з моменту посадки або 20 років з насіння. Але хороша новина полягає в тому, що дерево пекан може плодоносити 100 років і більше. Пекан збирають восени, буквально струшуючи горіх з дерева.

Пекан не можна зберігати при кімнатній температурі

Через свою маслянисту природу пекан швидко прогіркне, якщо його залишити при кімнатній температурі. Щоб зберегти маслянисту природу горіха, зберігайте його в герметичному контейнері в холодильнику або морозильній камері протягом декількох місяців.

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