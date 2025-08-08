Як одна жирна страва впливає на мозок і чому це може бути небезпечно

Фаст-фуд / © unsplash.com

Жирна їжа, як-от фаст-фуд або калорійні молочні коктейлі, впливає не лише на серце, а й на роботу мозку. Група науковців дослідила, як змінюється стан судин після вживання продуктів з високим вмістом насичених жирів.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Дослідження, проведене науковцями, показало, що навіть один прийом їжі з високим вмістом насичених жирів може порушити кровообіг до мозку, що в довгостроковій перспективі може збільшити ризик розвитку інсульту та деменції. Це відкриття має важливі клінічні наслідки для здоров’я людей, які регулярно споживають їжу з високим вмістом жирів, зокрема, піцу, бургери чи фаст-фуд.

Жири є важливою складовою нашого раціону, оскільки вони забезпечують організм енергією, транспортують вітаміни та захищають органи. Однак жирна їжа, особливо та, що містить насичені жири, може мати негативний вплив на здоров’я серця та кровоносних судин. Відомо, що вживання такої їжі з часом спричиняє підвищення рівня жиру в крові, що, в свою чергу, погіршує здатність судин розширюватися та зменшує їх гнучкість, що обмежує нормальний кровотік.

Мозок є органом, який залежить від безперервного постачання крові, а саме кисню та глюкози, для нормального функціонування. Для цього в організмі існує механізм, який регулює кровообіг, відомий як «динамічна церебральна ауторегуляція». Цей процес дозволяє підтримувати стабільний кровотік до мозку, незважаючи на зміни артеріального тиску, такі як підняття чи опускання тиску при фізичних навантаженнях чи різкому вставанні.

Однак після вживання їжі з високим вмістом насичених жирів, як показали результати дослідження, цей механізм порушується, що ускладнює регулювання кровотоку до мозку. В результаті судини стають менш здатними до розширення, і в мозок надходить недостатня кількість кисню і глюкози. Це може призвести до короткочасних епізодів зниження або збільшення кровопостачання мозку, що з часом підвищує ймовірність розвитку серйозних захворювань, таких як інсульт та деменція.

У дослідженні взяли участь 41 чоловік, зокрема 20 молодих людей віком від 18 до 35 років та 21 старша людина віком від 60 до 80 років. Учасникам давали молочний коктейль, який складався здебільшого з жирних збитих вершків, що імітувало прийом їжі з високим вмістом насичених жирів, а потім вимірювали здатність їхніх кровоносних судин відреагувати на зміни кровотоку. У результаті дослідження було встановлено, що навіть одна жирна їжа знижує здатність судин до розширення, і ця проблема була більш виражена у людей старшого віку.

Хоча це дослідження не перевіряло довгостроковий вплив високожирової їжі на мозкову діяльність, попередні роботи вже показали, що така їжа сприяє збільшенню кількості вільних радикалів і знижує рівень оксиду азоту — молекул, які допомагають кровоносним судинам розслаблятися і транспортувати кисень та глюкозу.

Зважаючи на це, науковці рекомендують дотримуватися дієти з низьким вмістом насичених жирів, щоб захистити не лише серце, а й мозок. Заміна насичених жирів на поліненасичені, які містяться у жирній рибі, горіхах та насінні, може допомогти зберегти здоров’я серцево-судинної системи та мозку в довгостроковій перспективі. Однак ще не досліджено, як на один прийом їжі з високим вмістом поліненасичених жирів реагує мозок, а також як їжа з високим вмістом жирів впливає на жіночий організм, оскільки жінки мають більший ризик розвитку інсульту та деменції в пізньому віці.

Отже, хоча випадкове споживання жирної їжі не завдає серйозної шкоди, дослідження підкреслює, що навіть один прийом їжі з високим вмістом жирів може мати негайний вплив на організм.

