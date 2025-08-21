Втома на тарілці: 5 улюблених продуктів, які крадуть вашу енергію

Вчені назвали 5 продуктів, які спричиняють постійну втому / © Credits

Вчені з’ясували, що п’ять ваших улюблених продуктів можуть бути причиною відчуття більшої втоми.

Про це пише Daily Mail.

За даними американських дослідників, підвищений рівень тираміну — молекули, яка відіграє певну роль у регулюванні артеріального тиску, — може збільшити ризик надмірної денної сонливості.

Експерти припустили, що цей виснажливий стан можна лікувати за допомогою простих змін у харчуванні.

Провідний автор дослідження Тарік Факіх, постдокторант відділу розладів сну та циркадного ритму в лікарні Brigham and Women’s, сказав: «Наше дослідження показує, що дієта та генетика можуть відігравати важливу роль у розвитку синдрому сну».

І п’ять продуктів, зокрема, — витримані сири, в’ялене та оброблене м’ясо, спреди на основі дріжджового екстракту, мариновані або в’ялені в солі продукти, такі як риба та сухофрукти — всі вони мають високий вміст тираміну.

До витриманих сирів належать чеддер, фета, пармезан і брі.

Тим часом салямі, ковбаса, бекон, пепероні та мортадела класифікуються як в’ялене та оброблене м’ясо.

До спредів на основі дріжджового екстракту належать Marmite та Vegemite.

Дослідження, опубліковане в червні, показало, що денний сон може бути пов’язаний з передчасною смертю.

Американські вчені, які спостерігали за понад 86 000 здорових дорослих людей середнього віку, виявили, що ті, хто регулярно дрімав, особливо на початку дня, мали більше шансів померти передчасно, ніж ті, хто цього не робив.

Експерти кажуть, що денна сонливість може бути попереджувальною ознакою порушеного або неякісного нічного відпочинку та може вказувати на проблеми зі здоров’ям, такі як розлади сну, деменція або серцева недостатність.

«Проведення клінічного випробування було б важливим наступним кроком і могло б допомогти нам зрозуміти, чи можуть омега-3 та омега-6 жирні кислоти, отримані з їжі, допомогти знизити ризик синдрому еректильної дисфункції», — додали експерти.

Раніше ми розповідали, яка шкода може бути від довготривалого сну.