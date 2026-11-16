Втома, сонливість і слабкість: які аналізи пояснять причину виснаження

Коли здавати аналіз крові / © Unsplash

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Якщо ви постійно прокидаєтеся у «розбитому» стані, не можете довго концентруватися, а звичні побутові справи вимагають надмірних зусиль, варто з’ясувати причину. Певні дефіцитні стани, збої в роботі ендокринної системи та метаболічні порушення цілком реально виявити за допомогою звичайних аналізів крові.

Про це пише Egészség Kalauz.

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Постійна втома та сонливість: аналіз крові може розкрити причину

Звісно, аналіз крові не завжди вкаже на конкретний хронічний стан, та він потрібен для первинної діагностики. До підвищеної втомлюваності можуть призводити анемія, знижена функція щитоподібної залози, коливання рівня цукру в крові та брак конкретних вітамінів.

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А розлади сну, затяжний стрес або побічна дія ліків нерідко викликають такий самий стан навіть за абсолютно бездоганних аналізів. Спершу потрібно звернутися до лікаря зі скаргами, аби він призначив конкретні аналізи. Це збереже не одну тисячу гривень і дасть можливість перевірити справді потрібні показники.

Однією з поширених причин затяжного занепаду сил є недокрів’я або анемія. За цього стану кров гірше транспортує кисень до тканин, що провокує слабкість, задишку, запаморочення та падіння загальної витривалості. Ключову роль у діагностиці анемії відіграє загальний аналіз крові — насамперед оцінка рівня гемоглобіну, гематокриту та параметрів еритроцитів.

Аналіз крові дасть змогу визначити такі стани:

Дефіцит заліза. Брак заліза — один із найчастіших чинників постійної втоми, на який звертають увагу медики. Найточніше виявити прихований дефіцит допомагає аналіз на феритин. Цей білок відображає стратегічні запаси заліза в організмі, тож його низька концентрація прямо вказує на нестачу елемента. Втім, є важливий нюанс: за наявності запальних процесів рівень феритину може штучно зростати, тому нормальні або підвищені цифри не завжди гарантують відсутність дефіциту.

За потреби для повної оцінки обміну заліза додатково перевіряють насичення трансферину, рівень сироваткового заліза та інші маркери. Покладатися виключно на показник сироваткового заліза не варто, оскільки його концентрація в крові суттєво коливається під впливом багатьох чинників.

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До вичерпання запасів заліза призводять його недостатнє надходження з їжею, порушення всмоктування в кишківнику або хронічні крововтрати. У жінок репродуктивного віку вагомою причиною часто стають рясні менструації.

У дорослих чоловіків чи жінок у постменопаузі залізодефіцитна анемія може вказувати на приховані кровотечі зі шлунково-кишкового тракту.

Гіпотиреоз. На знижену функцію щитоподібної залози також можуть натякати постійна мерзлякуватість, закрепи, сухість шкіри, випадіння волосся, набір ваги та загальмованість мислення.

Первинну лабораторну перевірку роботи щитоподібної залози зазвичай починають із визначення рівня тиреотропного гормону (ТТГ). Якщо показник виходить за межі референтних значень, лікар додатково призначає аналіз на вільний тироксин (FT4). Комбінація підвищеного ТТГ та зниженого FT4 вказує на первинний гіпотиреоз.

Брак вітаміну B12.

Окрім виснаження, дефіцит вітаміну B12 часто супроводжується онімінням і поколюванням у кистях та стопах, хиткістю ходи, погіршенням пам’яті й труднощами з концентрацією. Оскільки симптоми наростають поступово, люди нерідко звертаються по медичну допомогу вже на пізніх етапах.

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Для діагностики визначають рівень вітаміну B12 у сироватці крові, а за сумнівних результатів застосовують уточнювальні тести, зокрема аналіз на метилмалонову кислоту. У загальному аналізі крові при цьому може фіксуватися підвищений показник MCV, але його нормальне значення не виключає дефіциту.

Рівень вітаміну B12 знижується через порушення всмоктування, певні захворювання шлунково-кишкового тракту, тривалий прийом окремих ліків або незбалансоване харчування.

Глюкоза та глікований гемоглобін. Нетипова втома належить до характерних проявів цукрового діабету, що часто поєднується з постійним відчуттям спраги, частим сечовипусканням, затуманенням зору або безпричинною втратою ваги.

Для оцінки вуглеводного обміну використовують кілька методів. Аналіз глюкози натще показує концентрацію цукру в крові в конкретний момент, тоді як глікований гемоглобін (HbA1c) відображає середній рівень глікемії за попередні два-три місяці. В окремих випадках пацієнту рекомендують пройти пероральний глюкозотолерантний тест — так зване навантаження глюкозою.

Дефіцит вітаміну D. Глибокий дефіцит може супроводжуватися м’язовою слабкістю, болем у кістках та загальним погіршенням самопочуття. Забезпеченість організму вітаміном D оцінюють за концентрацією 25-гідроксивітаміну D у крові.

Рутинно перевіряти рівень вітаміну D абсолютно всім, хто скаржиться на втому, не обов’язково. Доцільність такого аналізу лікар визначає індивідуально.

Запальні або аутоімунні патології. Тривала втома може бути супутнім проявом інфекційних, запальних або аутоімунних патологій. У таких ситуаціях нерідко призначають аналіз на С-реактивний білок та швидкість осідання еритроцитів.

Якщо ж втома поєднується з тривалою субфебрильною температурою, гарячкою, болем у суглобах, нічною пітливістю або незрозумілим схудненням, необхідне поглиблене прицільне обстеження.

Функції печінки та нирок. Порушення в роботі печінки й нирок також здатні викликати загальну слабкість, швидку втомлюваність та зниження толерантності до фізичних навантажень. Тому за тривалих скарг лікарі часто призначають біохімічні проби для оцінки стану цих органів.

Для перевірки печінки зазвичай досліджують рівень ферментів АЛТ, АСТ, ГГТ, лужної фосфатази, а також білірубіну. Варто враховувати, що більшість цих маркерів вказують передусім на ушкодження клітин печінки або застій жовчі.

Роботу нирок оцінюють за рівнем креатиніну та розрахунковою швидкістю клубочкової фільтрації. Суттєві порушення електролітного балансу — наприклад, різкі відхилення рівня натрію чи кальцію — також здатні провокувати м’язову слабкість, сонливість або сплутаність свідомості.

Аналізи в крові у нормі, а втома є

Утома — це передусім дефіцит енергії, виснаження та зниження витривалості, тоді як сонливість проявляється непереборним бажанням заснути вдень. Якщо людина мимоволі засинає серед дня, варто запідозрити розлади сну.

Наприклад, обструктивне апное сну супроводжується частими зупинками дихання вночі, які постійно переривають фази глибокого сну. Людина може проводити в ліжку достатньо годин, але прокидатися абсолютно «розбитою». Гучне хропіння, нічні напади задухи, ранковий головний біль та денна сонливість — типові приводи перевірити наявність цього синдрому.

Хронічний стрес, депресивні та тривожні розлади, порушення гігієни сну й побічні ефекти ліків також часто призводять до виснаження. Щоб виявити ці причини, окрім аналізів крові, потрібна детальна бесіда з лікарем, а іноді — полісомнографія або консультація вузького спеціаліста.

Які аналізи призначають за тривалої втоми

Спершу лікар з’ясовує тривалість і характер скарг, перелік ліків, які приймає пацієнт, режим сну та наявність супутніх симптомів. Саме ця інформація визначає обсяг необхідної лабораторної діагностики.

Базовий перелік зазвичай охоплює загальний аналіз крові, ТТГ, глюкозу або глікований гемоглобін, печінкові та ниркові проби, а також електроліти. Залежно від скарг та індивідуальних ризиків лікар може додати аналізи на феритин, вітамін B12, фолієву кислоту чи інші специфічні показники.

Професійні медичні протоколи при обстеженні пацієнтів із тривалим незрозумілим виснаженням рекомендують перевіряти загальний аналіз крові, функцію щитоподібної залози, маркери запалення, вуглеводний обмін та окремі дефіцитні стани.

До лікаря потрібно звертатися, якщо відчуття втоми не минає кілька тижнів поспіль, не зникає після повноцінного відпочинку й починає заважати роботі та повсякденному життю.

Особливо насторожити має поєднання виснаження зі схудненням, підвищеною температурою, незвичними кровотечами, задишкою, прискореним серцебиттям або вираженою денною сонливістю.

Окрему небезпеку становить мимовільне засинання вдень за кермом: до з’ясування причин такого симптому від керування автомобілем слід категорично відмовитися.

Аналіз крові: останні новини

Нагадаємо, нове дослідження вчених із Королівського коледжу Лондона показало, що переддіабет є як попередженням про ризик діабету 2-го типу, так і поступово пошкоджує серцево-судинну систему.

Проте цей стан є оборотним: аналіз даних масштабних американського та китайського досліджень тривалістю до 30 років довів, що повернення рівня цукру до норми знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 58%, а інфаркту та інсульту — на 42%, причому захисний ефект зберігається десятиліттями.

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