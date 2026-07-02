Втома, туман у голові та брак сил: які продукти допомагають боротися із запаленням

Овочі / © Associated Press

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Хронічне запалення може проявлятися не лише болем у суглобах чи м’язах, а й постійною втомою, головним болем, затуманенням свідомості та браком енергії. Дієтологи наголошують, що підтримати природну запальну реакцію організму можуть певні продукти, а також здоровий спосіб життя.

Про це повідомило видання Mirror із посиланням на дієтолога Коррін Тойн із компанії The Turmeric Co.

За даними дослідження, мільйони людей мають щонайменше два симптоми, пов’язані з хронічним запаленням. Експерти зазначають, що такий стан із часом може бути пов’язаний із розвитком діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань, ожиріння та когнітивного зниження.

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Водночас запалення впливає не лише на фізичне самопочуття. Майже половина опитаних повідомили, що через симптоми відчувають зниження рівня енергії, 31% зазначили, що вони негативно позначаються на якості сну. Понад п’ята частина респондентів заявила, що через ці прояви їм складніше займатися фізичними вправами, а ще 20% зізналися, що симптоми змушують їх почуватися невпевнено.

Опитування також показало, що більшість людей намагаються впоратися із симптомами відпочинком або сном. Так відповіли понад половина учасників дослідження. Ще 43% використовують безрецептурні знеболювальні препарати. Лише 21% респондентів повідомили, що спеціально змінили свій раціон, додавши продукти, які асоціюються з підтримкою контролю запалення.

Дослідники також звернули увагу на те, що багато людей не знають, які саме продукти можуть бути корисними. Особливо це стосується молоді. Попри те, що куркума, імбир і листова зелень давно вважаються продуктами з протизапальними властивостями, майже чверть опитаних зізналася, що не знає, які продукти належать до цієї категорії.

За словами дієтолога Коррін Тойн, основу харчування мають становити цілісні продукти — овочі, фрукти, цільнозернові продукти, бобові, горіхи та насіння. Вони містять антиоксиданти, клітковину й корисні жири, які допомагають підтримувати природну запальну реакцію організму. Експертка також нагадала, що дорослим рекомендують споживати близько 30 грамів клітковини на день, однак 96% людей не досягають цієї норми.

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Окрему увагу вона радить приділяти продуктам, багатим на омега-3 жирні кислоти, зокрема волоським горіхам і насінню льону. Вони можуть підтримувати природні процеси регуляції запалення. Крім того, яскраво забарвлені овочі та фрукти забезпечують організм поліфенолами й антиоксидантами, які допомагають захищати клітини від оксидативного стресу.

Коррін Тойн також рекомендує включати до раціону куркуму. Її активна речовина — куркумін — добре відома своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями, а також здатністю підтримувати імунну функцію та процеси відновлення. Водночас вона зазначила, що куркумін природно погано засвоюється організмом, тому препарати з підвищеною біодоступністю можуть покращувати його засвоєння.

Крім харчування, дієтолог радить зменшити споживання ультраоброблених продуктів, приділяти увагу контролю стресу, якісному сну та регулярній фізичній активності. За її словами, користь можуть приносити не лише інтенсивні тренування, а й ходьба, плавання, їзда на велосипеді, йога або силові вправи кілька разів на тиждень.

Експертка підкреслила, що фізичне навантаження варто поєднувати з достатнім відновленням, адже перетренованість без повноцінного відпочинку може мати протилежний ефект. Вона додала, що організм щодня зазнає впливу стресу, нестачі сну, напруженого ритму життя та чинників довкілля, тому підтримка здоров’я за допомогою харчування і способу життя допомагає зберігати баланс у довгостроковій перспективі.

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