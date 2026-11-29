Батько, мати й брат померли через горілку: чоловік 20 років пив без упину, але знайшов порятунок у в'язниці 2 Усіх убила горілка: чоловік кинув пити після ув'язнен

Реклама

Батько, мати та брат померли через зловживання алкоголем. Сам чоловік два десятиліття був п’яницею, однак зміг змінити життя після ув’язнення.

Історію чоловіка, який вирвався із багаторічної алкогольної залежності, розповіла польська психологиня та фахівчиня з лікування залежностей Йоанна Щербатій для видання Onet.

Реклама

Чоловік виріс у родині, де алкоголь був невіддільною частиною повсякденного життя. Пили мати, батько та дідусь. Згодом до них приєднався і він сам. Чоловік був середнім сином у родині й фактично не знав іншого способу життя.

Реклама

20 років у алкогольному тумані

Поляк зізнавався, що протягом приблизно 20 років практично не тверезів. Іноді запої тривали цілий тиждень, а в інші періоди він міг не пити кілька днів. Однак такі перерви були нетривалими — зазвичай до наступної п’ятниці.

Він мешкав у різних притонах, а вдома з’являвся рідко, адже там продовжували пити мати та старший брат. Через постійне сп’яніння чоловік майже не пам’ятає того періоду свого життя.

Особливо болючими спогадами для нього стали смерті близьких. На похороні батька він був нетверезим. Згодом помер і брат, який також зловживав алкоголем.

«Він був чудовою людиною, просто спився, і горілка його вбила. Усі його дуже шкодували», — згадував чоловік брата.

Реклама

Ув’язнення допомогло позбутися залежності

Зрештою, чоловік потрапив до в’язниці за підозрою у крадіжці, хоча й досі не впевнений, чи справді скоїв цей злочин, оскільки тоді був п’яним.

Однак ув’язнення несподівано змінило його долю. Чоловік відбував покарання у терапевтичному відділенні, де зміг пройти лікування від алкогольної залежності.

«Мене підставили, але це насправді добре, бо я провів деякий час у реабілітаційному відділенні та кинув пити», — розповідав поляк.

Те, що було неможливим на свободі, сталося за ґратами. Він вийшов чистим і з того часу не пив. Знадобилося ув’язнення, щоб зрозуміти, що життя варте того, щоб жити інакше.

Реклама

Втім, початок тверезого життя виявився непростим. Колишні товариші по чарці не розуміли, чому він відмовляється випивати навіть під час святкувань. Вони дивувалися, що після повернення з в’язниці їхній давній приятель більше не хоче приєднуватися до застіль.

«Я знав: якщо зірвуся, то вже ніколи не перестану пити. І батька, і матері, і навіть брата вже не було. Усіх їх убила горілка. А я після тієї в’язниці хотів жити», — пояснював чоловік.

Спочатку поляк отримав водійські права, бо коли пив, у нього ніколи не було часу. Згодом почав відвідувати групу підтримки для анонімним алкоголіків, а потім пішов працювати на будівництво.

Як тільки чоловік знайшов роботу, він відремонтував квартиру своєї матері та продав її. Він знав, що має змінити своє оточення, бо рано чи пізно знову почне пити. Натомість купив невелику квартиру-студію в іншому районі міста та зустрів жінку, яка також мала досвід алкогольної залежності. Вони зблизилися, і згодом між ними виникли стосунки.

Пара разом уже понад десять років. Увесь цей час обоє залишаються тверезими і виховують маленьку донечку.

Тепер вони не лише підтримують одне одного, а й допомагають іншим людям, які намагаються подолати залежність.

Із колишніх товаришів по чарці майже ні з ким не залишилося зв’язку. Багато хто з них уже помер. Одного разу чоловік зустрів давнього знайомого, який також відмовився від алкоголю. Вони відновили спілкування, але тепер уже тверезими.

«Здається, ми залишилися удвох зі старої компанії. Ми є одне для одного доказом того, що вибратися з цього все-таки можливо», — зазначив він.

Раніше ми писали, що станеться з організмом, якщо відмовитися від алкоголю на місяць.

Новини партнерів

Новини партнерів