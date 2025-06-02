Вуглеводи для тиску: які продукти допоможуть підтримати здоров’я

Артеріальний тиск.

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Здорові вуглеводи можуть забезпечити організм поживними речовинами, такими як калій, клітковина, вітаміни та мінерали, що підтримують здоровий кров’яний тиск і загальне здоров’я серця.

Про вуглеводи, які варто включити до свого раціону для здорового рівня кров’яного тиску, повідомляє Еatingwell.

Банани

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Банани містять калій. Це один із найкращих фруктів, що багатих на вуглеводи. Оскільки Американська асоціація серця рекомендує дорослим з кров’яним тиском вище 120/80 збільшити споживання калію з їжею, то включення бананів до раціону є розумним вибором.

Квасоля

Ці бобові містять деякі натуральні вуглеводи, рослинний білок, вітаміни і мінерали. зокрема магній, який підтримує кров’яний тиск. Крім того, розчинна та нерозчинна клітковина — як крохмаль, може допомогти контролювати кров’яний тиск.

Йогурт

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Йогурт — це набагато більше, ніж просто молочний продукт, багатий пробіотиками. Цей молочний продукт містить набір корисних мінералів, що підтримують артеріальний тиск: кальцій, магній і калій. Також і пробіотики можуть відігравати окрему роль у зниженні високого тиску.

Кавун

Кавун може підтримувати здоровий рівень кров’яного тиску. Споживання цієї ягоди впливає на здоров’я серця. А це безпосередньо впливає і на артеріальний тиск.

Овес

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Цей злак містить усі три частини зерна — висівки, ендосперм і зародок. Таким чином має більше клітковини, вітамінів і мінералів. Вживання великої кількості цільно-зернових продуктів може знизити ризик гіпертонії, покращуючи мікробіоту кишківника.

Чорниця

Чорниця містить клітковину, вітаміни та мінерали, які можуть допомогти підтримувати серцево-судинну систему та загальний стан здоров’я людини. Як багато інших продуктів природного синього або фіолетового кольору, ця ягода містить антоціани, що є корисним для кров’яного тиску.

Нагадаємо, лікарі пояснили, що гірше для здоров’я — понижений чи підвищений артеріальний тиск.

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