Вуха розповідають про ваше здоров’я більше, ніж ви думаєте: лікарі назвали ознаку прихованих проблем

Шум у вухах може свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям

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Більшість людей вважає вуха виключно органом слуху, хоча насправді вони виконують значно складнішу та важливішу роль у нашому тілі. Завдяки спеціальному органу рівноваги, який розташований глибоко всередині, людина здатна стабільно стояти, нормально ходити та орієнтуватися у просторі.

Про це пише EgészségKalauz.

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Тривожні симптоми та втрата слуху

Якщо ви раптом помітили, що одне вухо майже перестало чути або звуки стали приглушеними, цю проблему категорично не можна списувати на звичайну сірчану пробку. Раптова нейросенсорна приглухуватість вимагає негайного медичного втручання, адже від швидкості реакції лікаря залежить можливість повного одужання.

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«Що раніше розпочнеться лікування, то вищі шанси на те, що слух частково або повністю відновиться», — наголошують фахівці.

На не меншу увагу заслуговує і постійний шум або дзвін у вухах, який не минає після тривалого відпочинку. Цей неприємний симптом часто виникає через пошкодження слухового апарату, надзвичайно високий кров’яний тиск, проблеми зі щелепним суглобом або навіть як побічна дія певних ліків.

Несподіваний зв’язок із серцем

Внутрішнє вухо виявляється надзвичайно чутливим до будь-яких змін кровообігу, оскільки кисень та необхідні поживні речовини до нього постачають дуже дрібні й крихкі кровоносні судини. Якщо ці мікроскопічні канали пошкоджуються через атеросклероз або цукровий діабет, це неминуче і вкрай негативно впливає на здатність людини нормально чути навколишній світ.

Проблеми з серцево-судинною системою можуть проявлятися у вигляді специфічного пульсуючого шуму, який чітко збігається з ритмом вашого серцебиття. Хоча не кожен дискомфорт свідчить про кардіологічні хвороби, регулярний контроль артеріального тиску залишається одним із найкращих способів зберегти гостроту слуху на довгі роки.

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Приховані причини болю та запаморочення

Сильне запаморочення більшість пацієнтів одразу пов’язує зі стрибками тиску, проте однією з найчастіших причин такого жахливого стану є саме дисфункція внутрішнього вуха. У такі моменти хворому може здаватися, що світ навколо нього шалено обертається, що часто супроводжується нестерпною нудотою та повною втратою рівноваги.

Водночас сильний біль у ділянці вушної раковини далеко не завжди означає наявність гострого отиту чи іншого місцевого запалення. Дуже часто джерелом сильних больових відчуттів стають хворі зуби, запалені мигдалини або серйозні інфекції горла, які просто віддають у цілком здорові вуха.

Особливу небезпеку становлять будь-які незрозумілі виділення або раптові кровотечі зі слухового проходу, які категорично не можна ігнорувати чи лікувати самостійно. Вони можуть свідчити про серйозну бактеріальну інфекцію, небезпечне пошкодження барабанної перетинки або травму, що вимагає термінового огляду в кабінеті професійного отоларинголога.

Лікарі категорично забороняють самостійно лікувати свербіж за допомогою ватних паличок, адже вони лише травмують ніжну шкіру та заганяють небезпечну інфекцію ще глибше. Лише своєчасна діагностика та правильне медичне лікування здатні зупинити хворобу і вберегти людину від повної та незворотної втрати слуху.

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Нагадаємо, деякі люди постійно чують вібраційний шум у повній тиші. Дослідники нарешті знайшли наукове пояснення загадкового низькочастотного гулу.

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