Вухо заклало, а звуки стали тихішими: як безпечно видалити сірчану пробку вдома

Погірщення слуху може бути симптомом сірчаної пробки / © Credits

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Вушна сірка захищає вуха, але іноді її накопичується настільки, що вона повністю перекриває слуховий прохід та заважає нормально чути.

Як розпізнати сірчану пробку та які способи її видалення можуть бути небезпечними, пояснює EgészségKalauz.

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Чому утворюється сірчана пробка

У нормі надлишок вушної сірки поступово виходить назовні завдяки природному механізму самоочищення слухового проходу. У цьому процесі допомагають навіть звичайні рухи щелепи під час розмови та жування.

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Однак іноді сірка накопичується, ущільнюється і частково або повністю перекриває слуховий прохід. Цьому можуть сприяти вузька чи звивиста будова вуха, вікові зміни, деякі захворювання шкіри, а також використання слухових апаратів, берушів і навушників-вкладишів.

Як розпізнати сірчану пробку

Найхарактерніша ознака — поступове погіршення слуху: звуки здаються приглушеними, ніби людина слухає крізь вату. Найчастіше проблема виникає в одному вусі, але іноді пробки утворюються з обох боків.

Можуть також з’явитися відчуття тиску або наповненості у вусі, свербіж, шум чи дзвін. Деякі люди помічають закладеність після купання або миття голови: вода затримується біля скупчення сірки, через що закупорювання стає відчутнішим.

Водночас за самими симптомами неможливо точно встановити діагноз. Для цього лікар має оглянути слуховий прохід і барабанну перетинку.

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Як можна розм’якшити сірку вдома

Якщо причиною дискомфорту справді є сірчана пробка, одним із можливих способів її усунення є спеціальні вушні краплі або розчини з аптеки. Вони містять олійні компоненти, натрію гідрокарбонат або інші речовини, які допомагають розм’якшити сірку.

Засіб потрібно використовувати відповідно до інструкції. Зазвичай голову нахиляють так, щоб хворе вухо було спрямоване догори, закапують рекомендовану кількість препарату та кілька хвилин залишаються в такому положенні. Результат може з’явитися не відразу — іноді потрібно кілька днів.

Однак краплі підходять не всім. Якщо барабанна перетинка пошкоджена або є підозра на її перфорацію, раніше проводили операцію на вусі, з’явилися виділення, сильний біль чи ознаки інфекції, спочатку потрібна консультація лікаря. Якщо невідомо, чи ціла барабанна перетинка, самостійно починати лікування також не варто.

Чому не можна видаляти пробку самостійно

Ватні палички часто не прибирають сірку, а проштовхують її глибше, через що пробка стає щільнішою. Крім того, ними можна травмувати шкіру слухового проходу або барабанну перетинку.

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Не допоможуть і так звані вушні свічки. Наукових доказів їхньої ефективності немає, зате гарячий віск може спричинити опіки, потрапити всередину вуха й погіршити закупорювання.

Обережності потребує і промивання вуха вдома. Неправильний тиск води може травмувати слуховий прохід або барабанну перетинку, а невідповідна температура — спричинити запаморочення. Особливо небезпечна така процедура після операцій на вусі, за пошкодження барабанної перетинки, частих отитів, діабету чи ослабленого імунітету.

Як лікар видаляє сірчану пробку

Якщо краплі не допомогли або пробка надто щільна, її може видалити отоларинголог. Спочатку лікар оглядає слуховий прохід і перевіряє стан барабанної перетинки, а потім обирає відповідний метод.

Для цього можуть використовувати спеціальні інструменти або мікровідсмоктування — процедуру, під час якої сірку прибирають за допомогою спеціального приладу. У певних випадках можливе й медичне промивання.

Після видалення пробки слух часто швидко поліпшується. Якщо ж закладеність залишається, потрібні додаткові обстеження, адже причиною може бути інше захворювання.

Коли закладеність вуха може бути небезпечною

Не кожне відчуття затички у вусі означає скупчення сірки. Подібні симптоми бувають за отиту, порушення роботи слухової труби після застуди або захворювань внутрішнього вуха.

Особливо небезпечне раптове погіршення слуху, яке може розвинутися протягом кількох годин або бути помітним після пробудження. Однією з можливих причин є раптова нейросенсорна приглухуватість. Вона не обов’язково супроводжується болем, але може проявлятися шумом у вусі, відчуттям тиску чи запамороченням.

У такому разі не можна чекати кілька днів і намагатися розчинити уявну пробку краплями. Потрібен терміновий огляд лікаря, бажано отоларинголога, того самого дня. Сильний біль, кров або виділення з вуха, виражене запаморочення також є приводом для медичної допомоги.

Догляд за вухами — що важливо знати

Сірчана пробка — не єдина причина приділяти увагу здоров’ю вух. Регулярна гігієна допомагає уникнути подразнення та інших проблем, але надмірне чищення може мати протилежний ефект: вушна сірка сама захищає слуховий прохід, а спроби дістати її зсередини нерідко лише проштовхують глибше. Тому звичка чистити вуха ватними паличками може завдати більше шкоди, ніж користі.

Для щоденного догляду достатньо обережно мити вушні раковини та витирати їх м’яким рушником, не намагаючись очистити слуховий прохід зсередини. Тим, хто користується навушниками-вкладишами або слуховими апаратами, варто регулярно очищати й самі пристрої. А якщо закладеність, свербіж чи погіршення слуху повторюються, краще з’ясувати причину разом з отоларингологом, а не чекати, поки утвориться нова пробка.

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